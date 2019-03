"El ministro del Interior es un reverendísimo irresponsable", sostienen desde Sitrande

“Gravísimo es lo que ocurrió. El ministro del Interior en un reverendísimo irresponsable. Sale y dice que estamos agrandando esto. Es una exposición absurda por la que estamos pasando”, indicó Vicente Ávalos, en un entrevista con el programa La Lupa, emitido por Telefuturo.

Nota relacionada: Titular de la ANDE, en contra de operativo policial con móviles de la estatal

Lamentó que el Gobierno celebrara la operación en la que fue capturado Thiago Ximenes, alias Matrix, sin tener en cuenta que la información suministrada podría poner a los funcionarios de la ANDE en la mira de los miembros del Primer Comando Capital (PCC).

Por su parte, Adolfo Villalba agregó que los detalles brindados por Villamayor ahora exponen a los funcionarios de la estatal, en las zonas rojas, a ser confundidos con policías.

Nota relacionada: Operativo encubierto con móvil de la ANDE pone en peligro a funcionarios

“Hoy en día, los delincuentes van a tener duda de si somos trabajadores o si somos policías. También podemos ser objeto de envío de mensajes al Gobierno, si todos sabemos del ensañamiento que tiene el PCC, no estamos hablando de cualquier organización criminal”, acotó.

Villalba agregó: “Es una operación exitosa y se dio en Curuguaty, pero le pregunto al presidente de la República Mario Abdo Benítez y al ministro Villamayor: ¿Se terminó el PCC? ¿Acabaron con el narcotráfico? No. Pero 4.000 compañeros están en riesgo”.

Señaló que la Policía Nacional no está a nivel de los narcotraficantes en lo armamentístico, por lo que tampoco podría ser capaz de brindar seguridad a los trabajadores. “Podemos tener dos patrulleras también como custodio, pero eso no nos garantiza la seguridad. Lo que nos garantizaba la seguridad era la identificación como trabajador que no tiene nada que ver en esta cuestión. Ahora el ministro nos metió en esta guerra”, señaló.

Lea más: Captura de Matrix: Repudian que policías simularon ser funcionarios de la ANDE

El secretario de Conflictos dijo que “hoy en día, los funcionarios tenemos que preocuparnos no solo por la energía eléctrica que se pueda descargar por nosotros, sino también estar mirando de reojo por si no hay algún delincuente que quiera tomar represalia contra nosotros. A eso nos expuso el ministro, y ahora quiere minimizar”.

Por último, Villaba responsabilizó al ministro de cualquier daño al que puedan ser expuestos los trabajadores de la ANDE. “Responsabilizó al ministro del Interior de cualquier daño que pueda ocurrir a cualquiera de mis compañeros en una de las tareas que vayan a realizar, porque por su negligencia estamos expuestos ante esta situación”, puntualizó.

La versión del ministro Villamayor

El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, también dio su versión sobre el caso. Explicó que fue la Sitrande la que, a través de un escrito, comunicó los detalles del operativo, incluso una hora antes de la conferencia de prensa que ofreció él este viernes.

Sostuvo que las imágenes de los vehículos de la ANDE en el procedimiento se filtraron por parte de los funcionarios de la estatal.

Aseguró que no está mal revelar detalles sobre el trabajo de inteligencia realizado por la Policía Nacional, antes de comentar: "No veo ningún motivo para ser poco transparente. Primero, nos exigen transparencia y después nos reclaman que se cuente. Cuando no se cuenta, por qué se oculta y cuando se cuenta, para qué se contó".

“Estoy absolutamente satisfecho y si mañana tengo la oportunidad de volver a hacerlo, lo voy a volver a hacer”, afirmó.