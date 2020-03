El ministro al frente de un agonizado sistema de salud

Desde el Ramses bíblico televisivo al archirrival de Superman, Lex Luthor, pasando por el profesor Charles Xavier de los X-Men son personajes a los que se apelan para la construcción de la figura pública del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en los memes que pretenden representar su carácter ante la pandemia del coronovirus, según la visión Pop de los millennials y de la generación Z expresadas en imágenes en las redes sociales.

El “capitán”, como lo llaman sus ex compañeros de la promoción 89 del colegio San Andrés, en alusión al grado de capitán de corbeta de Sanidad que obtuvo a tras retirarse de prestar servicio médico en la Sanidad Militar, le dedicaron la semana pasada un challenge #Mazzochallenge tomando uno de sus rasgos más característicos: su look rapado. Sereno, paciente, estricto y respetuoso a la hora de responder preguntas, Julio Daniel Mazzoleni Insfrán, asunceno, de 49 años, médico especialista en reumatología, se dio a conocer en el Ministerio de Salud demostrando que no está al frente de una de las carteras de Estado más grandes del país solamente por ser el amigo del presidente Mario Abdo Benítez, a quien días pasados fulminó con la mirada cuando este estornudó ante las cámaras y casi casi la pifió. En la tarde del viernes, cuando el presidente Mario Abdo convocó en horas de la tarde a los ministros Julio Mazzoleni, Liz Cramer (Industria y Comercio), Carla Bacigalupo (Ministerio del Trabajo) y Euclides Acevedo (Interior) para definir la continuidad o no de la cuarentena total, el ministro de Salud planteó las consecuencias que habría en el frágil sistema de salud si se decidía levantar la cuarentena total. Inclusive se plantó y condicionó su continuidad, trascendió. Tras el anuncio del Gobierno de levantar las medidas, el titular de Salud recibió el apoyo de los gremios médicos y la ciudadanía. En las redes sociales muchas personas expresaron que se sentían orgullo por tenerlo como ministro. Pero más allá de los memes y de cómo encara la pandemia en uno de los países con el peor sistema de salud de la región, como toda figura pública, su gestión no escapa de críticas, principalmente de la oposición del Gobierno. Al “capitán” le cuestionan no haber declarado emergencia sanitaria nacional en esta epidemia de dengue que ya registra 53 muertos. La senadora Desirée Masi había afirmado que tiene una “visión restrictiva” de la salud pública. El senador liberal Eusebio Ramón Ayala cuestionó también a Mazzoleni por negar la realidad del sistema de salud en plena epidemia del dengue que hizo se colapsar el sistema sanitario. Si bien el coronavirus y la precariedad de la salud pública obliga a poner los reflectores sobre Mazzoleni, la pandemia viene a desnudar las falencias estructurales que tiene el sistema de salud. PERFIL Julio Mazzoleni es doctor en Medicina, egresó en 1995 de la Facultad de Ciencias Médicas de UNA, especialista en reumatología en la Universidad Emory de Atlanta, Georgia, EEUU. Antes de ser ministro se desempeñaba como jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Central del IPS, donde fundó y coordinó el Programa de Residencia Médica en Reumatología del IPS así como en la Universidad Católica. Entonces no se imaginaba que tendría a todo el Paraguay, de 20:00 a 21:30, pendientes de su tuit, ni que tendría hoy 250.100 seguidores en Twitter.



La Figura pública ante la nueva amenaza a la salud



JULIO MAZZOLENI