El MIC se centra en evitar solo la suba del precio del gasoil común

Autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) manifestaron ayer que las gestiones que impulsarán con el sector privado de combustibles es evitar que suba el gasoil Tipo lll (común), a partir de que es el de mayor consumo y el que impacta en la economía.

Esto es lo que señalaron coincidentemente el titular del MIC, Luis Castiglioni, y su viceministro de Comercio, Pedro Mancuello, respecto al análisis que están haciendo sobre la intención oficial de importadores y emblemas privados de reajustar los precios. Si bien apuntaron que la estatal Petropar tiene stock para seis meses de gasoil, en el caso de que se produzca la suba en el sector privado, dicho plazo se reducirá debido a que aumentará su venta por tener un precio menor. Queda esperar la respuesta del sector privado respecto a este planteamiento, pero se da como un hecho ya la suba en breve de los precios del diésel prémium y los distintos tipos de nafta. En conversación con Monumental 1080, Castiglioni recordó y aclaró que hoy el precio de los combustibles está liberado y es de libre competencia. Dijo que en la mesa de trabajo instalada con Hacienda analizaron las variables del precio internacional y de la cotización del dólar como también la incidencia de la mezcla del biocombustible con el diésel. Refirió que en la reunión del martes, Petropar les informó que aún tiene suficiente stock como para seis meses de diésel común y no tiene previsto aumentar. . “Es en eso que tenemos que focalizar porque es lo que mueve a la economía, porque el diésel Tipo lll es el que se usa para la máquina cosechadora, camiones de carga para el flete. Es el 50% que se usa en el país y que nosotros queremos cuidar. El resto no hay problema, con las naftas no habría problema, es de libre fijación”, enfatizó. IMPUESTO. Por su parte, Mancuello dijo que están viendo como prioridad evitar el incremento del diésel Tipo lll, pero también aclaró que con Petropar, si bien tiene stock para seis meses, pero que es solo el 13% del mercado. Refirió que también incide el alto precio del biodiésel que se elabora del aceite de la soja y es de mezcla obligatoria con el gasoil común. Añadió que se encareció bastante el citado biocombustible, que se mezcla actualmente al dos por ciento y esperan mantenerlo en ese nivel y posponer que suba al 3 por ciento. “El biodiésel está costando casi el doble del diésel fósil. Tiene tendencia a subir porque se hace de soja y esta va a tener una cotización alta este año”, remarcó. Finalmente, el viceministro de Comercio apuntó que el as que tienen también bajo la manga para mantener el precio es quizás bajar por un tiempo el impuesto selectivo al consumo (ISC), que hoy está en G. 680 por litro. 4.530 guaraníes es el costo actual del litro de gasoil común y que rige desde mayo del año pasado por la pandemia. 650 guaraníes es el monto que bajaron los precios de todos los combustibles entre marzo y mayo del año pasado.



Dicen que ya no tienen stock

En el sector privado señalaron que verán qué hacer con la propuesta que hará el MIC respecto a no incrementar el precio del diésel Tipo lll (común). Dicen que ya casi no tienen stock.

Al menos, esto es lo que señaló ayer escuetamente el presidente del emblema Copetrol, Blas Zapag, cuando se le consultó si estarían dispuestos a aguantar el precio del diésel común tal como pretende Industria y Comercio.

“Ya no tenemos stock. Veremos qué hacer”, señaló el empresario.

En el ámbito del negocio de los combustibles se menciona que los emblemas no tienen la capacidad de almacenamiento con el que cuenta Petropar, hecho que supuestamente les obliga a comprar con mayor asiduidad para reponer el stock, pero ya con precios mayores en cada adquisición.