El MEC abandonaría el Cones hasta que se resuelva la acefalía del ente

Una aparente grieta se abrió entre el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones); a partir de la continuidad tácita de los miembros del Consejo Ejecutivo (CE) del Cones –Narciso Velázquez, presidente; Clarito Rojas, vicepresidente; y Eduarda Lugo, secretaria-, cuyos mandatos fenecieron el pasado 31 de octubre.

“El MEC está analizando no participar más o, de participar, dejar sentado constantemente la postura hasta que se regularice la situación y se reencauce institucionalmente el Cones. Lo más probable es que el Ministerio no participe de las reuniones porque no puede estar acudiendo a la convocatoria de un Consejo Ejecutivo con mandato fenecido. Esto no es una cuestión de simpatía (o antipatía), sino de legalidad y de institucionalidad”, sostuvo el Dr. Gustavo Rodas, director general de Gabinete del MEC.