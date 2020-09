El mayor nivel de contagio del virus se da 2 a 3 días antes de los síntomas

De acuerdo con los estudios realizados, el virus del SARS-CoV-2 es más contagioso 2 a 3 días antes e inmediatamente después del inicio de los síntomas y el nivel de contagiosidad disminuye a casi 0 después de 10 días del inicio de los síntomas en pacientes con enfermedad leve-moderada.

El infectólogo Tomás Mateo Balmelli informó que habitualmente los primeros días de contagio hay poca replicación viral en las vías respiratorias. “Se puede considerar que en las primeras 48 horas del contagio la carga viral que puede eliminar el individuo infectado no es tan intensa, por lo que se considera que la mayor posibilidad de contagio se produce 2 a 3 días antes de iniciar la sintomatología y entre el tercer y el quinto día ya inicia el momento de mayor eliminación de partículas virales a través de las gotas que eliminamos al hablar, toser o estornudar”, refirió. “La posibilidad de contagio después de 2 a 3 días de haber presentado el último síntoma es muy baja, uno tiene que esperar tres días asintomáticos, ya que es menor la probabilidad de seguir contagiando. El aislamiento en un paciente se levanta después de los 14 días desde el punto de vista clínico, cuando el paciente esté 72 horas de no tener más ningún tipo de síntoma, entonces el médico determina darle de alta al paciente”, sostuvo Balmelli. Además resaltó que el virus puede quedarse aeronizado en el ambiente por unas cuantas horas, más en ambientes cerrados, por eso se insiste que siempre haya corriente de aire en los lugares cerrados, ya sea nuestro hogar o el trabajo. JÓVENES INFECTADOS Por otra parte, de acuerdo con la estadística actual que registra la gran cantidad de jóvenes infectados o fallecidos por Covid en nuestro país, el profesional mencionó que el número de jóvenes infectados que están en estado de gravedad o incluso que llevó a la muerte a muchas personas de edad temprana puede ser por muchos motivos. “No hay muchos jóvenes sin enfermedades preexistentes fallecidos, hay muchos jóvenes sin enfermedad de base que pueden tener la enfermedad grave y eso se puede dar por muchas variables, una de las variables a tener en cuenta es que se dé un diagnóstico tardío, una consulta tardía, y otra que se ve habitualmente es por el motivo que ese joven tenga una susceptibilidad individual, que a lo mejor la persona desconocía, a cualquier proceso infeccioso y entre ellos se encuentra el Covid-19”, acotó. “Estas infecciones pueden estar dadas porque a lo mejor el joven no detecta los signos de alarma de forma precoz, porque la persona no conozca que tenga un tipo de inmunocompromiso y cuando llegan a consultar ya llegan en un estadío avanzado que requiere hospitalización”, aseveró el profesional. Balmelli recordó que todos deben consultar de forma precoz para que el médico pueda clasificar al paciente dentro de los grupos de enfermedades leves o moderadas de manera rápida, los signos de alarma son la dificultad para respirar, la inapetencia, vómito con sangre, el dolor continuo de pecho, el decaimiento y la fiebre.



NUEVA AMENAZA A LA SALUD



A TIEMPO. Recomiendan la consulta precoz para no agravar el nivel del virus y necesitar internación.



INFECTADOS. Casos graves en jóvenes se pueden registrar por ir tarde a realizarse los chequeos.



Tomás Mateo Balmelli,

médico infectólogo.