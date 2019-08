Sophia Gosling Scappini y Pedro Aníbal Rolón Burt se casaron en la iglesia Nuestra Señora de la Asunción. La recepción fue en el Club Náutico San Bernardino, ambientado por We Do. La coordinación estuvo a cargo de Valentina Pangrazio, The Vow, en tanto que el menú lo preparó Cartasso Catering, y la barra de tragos, Flairs. El momento de la cena fue amenizado por Héctor Candia, mientras que de la musicalización se encargó el DJ Hallam Nolan.