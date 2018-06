"El más craso tipo de evasión moral"

¿Es así? O vale la pena ir más al fondo de la cuestión. Es que a la objeción de conciencia se encuentra ligada una de las libertades básicas, esenciales, por las que más se ha luchado en el mundo, incluso más que por el derecho a la vida: es la libertad de conciencia. Movernos por nuestras convicciones, poder expresarlas, defenderlas pacíficamente y tratar de darlas a conocer a otros por vías adecuadas sin ser castigados o reprimidos es uno de los derechos humanos fundamentales. Por eso es triste escuchar a personas que dicen luchar por los derechos humanos afincarse en esta posición antiderecho, totalmente contraria a la libertad personal y además cobarde, miedosa de la libertad ajena. Atención, porque del miedo surge la violencia. Y esta hoy se trata de imponer desde la ley, desde la presión política, desde la manipulación del lenguaje y desde el Poder del dinero. Pero, ante el Poder, existe siempre “el poder de los sin poder”, como explicaba en su laureado ensayo el ex presidente checo Václav Havel (1936-2011). Valdría la pena retomar la reflexión sobre la necesidad del hombre de seguir la llamada de su conciencia contra la mentira. Decía Havel: “Una palabra verdadera, incluso pronunciada por un solo hombre, es más poderosa, en ciertas circunstancias, que todo un ejército”.

El famoso médico norteamericano Bernard Nathanson, llamado en su tiempo el “rey del aborto” y que admitió haber realizado y facilitado decenas de miles de abortos, en un acto de conciencia personal reconoció su error luego de experimentar con el ultrasonido. Pocos tienen este “atrevimiento”. Ser capaces de admitir lo que es clara y contundente verdad: los niños en el vientre materno son asesinados en el aborto. Es un crimen.

Fue su padre, también médico ginecólogo, quien le recomendó su primer acercamiento al aborto cuando su novia quedó embarazada “apeligrando su carrera profesional”. Ella casi muere desangrada y al recuperarse se separan, él se convierte en un rabioso activista del aborto legal. Con su amigo y colega médico Larry Lader trabajaba en la Liga de Acción Nacional por el Derecho al Aborto (1969). En los 70 consiguieron su objetivo y no pararon de ganar dinero con el negocio del aborto. Solo en 1971 estimó el Dr Nathanson que realizó más de 60.000 abortos. “Lamento amargamente esos años”, afirmaría luego. “He abortado a los hijos no nacidos de amigos, colegas, conocidos e incluso profesores. Llegué incluso a abortar a mi propio hijo”, confesó el médico. Reconoció su error por primera vez en la revista médica The New England Journal of Medicine, admitiendo que en el feto existía vida humana y declaraba: “El aborto debe verse como la interrupción de un proceso que de otro modo habría producido un ciudadano del mundo. Negar esta realidad es el más craso tipo de evasión moral”. Interesante porque esa evasión está de moda hoy y también forma parte tácita de una agenda inescrupulosa a favor del negocio abortista. Más adelante, Nathanson grabaría y distribuiría por el mundo el inquietante video El grito silencioso, donde muestra cómo se practican los abortos. Recomendado. Y luego hablamos de conciencia.