El liderazgo no se ve

Y no es el futuro. En Paraguay, como en el mundo, la tecnología modifico ya de manera exponencial los negocios, abriendo una brecha con la velocidad en que se han reorganizado las políticas públicas, las empresas y las personas para adaptarse a las nuevas demandas.

A lo largo de la historia se han ido creando maneras de organizarse para agruparse y colaborar respondiendo a la mentalidad y necesidades de cada tiempo. Cada cambio trascendental demandó nuevas maneras de organizarse dejando obsoletas las practicas consideradas exitosas hasta ese momento. El nuevo capital valioso es el talento. Ni el capital, ni el tamaño, ni los sistemas hacen la diferencia sin el talento.

Y en este contexto, las estructuras jerárquicas, el enfoque de procesos y la planificación de largo plazo ya no soportan estas transformaciones, y tampoco ya alcanza con ser organizaciones diversas, impulsadas por valores y que empoderan a la gente. Es necesario reinventarse y rápido.

Las nuevas formas de organizar el trabajo tendrán que centrarse mucho más en las personas, que se conectan con el trabajo de manera muy diferente, porque los avances tecnológicos están transformando rápidamente, no solo la relación entre el trabajo humano y la automatización; sino, sobre todo, la concepción misma del porqué del trabajo.

Bock, vicepresidente de gestión de personas de Google, la empresa más atractiva del mundo para trabajar, lo define así: La gente con talento quiere hacer algo más que hacer dinero, quiere hacer algo significativo, tener un impacto, un propósito.

Las organizaciones que no encuentren un modelo que les permita aprovechar el talento y las oportunidades de negocios acorde a las expectativas de los colaboradores y también de los clientes y de la sociedad no tienen presente ni futuro. Ya no hay un modelo exitoso para copiar que funcione para todos.

Para Frederic Laloux, las organizaciones se tienen que parecer a los seres vivos y como estos evolucionar siempre adaptándose al entorno. Las personas con talento hoy en día prefieren no seguir instrucciones ni perseguir propósitos ajenos. Quieren influir a través de lo que hacen para cambiar la realidad, por eso buscan tener total coincidencia de propósitos y métodos, el perfect match.

El nuevo organigrama en el que se sienten cómodos parece la imagen de un caos, son una serie de redondeles que indican grupos pequeños de trabajadores autorganizados que asumen roles en vez de cargos, y pueden jugar varios roles. Cada grupo hace la tarea, no hay jerarquías, todo fluye. En ese ambiente el liderazgo no se ve ejerciendo el poder sino dando el ejemplo.