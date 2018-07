El líder no se baja y Guaireña da pelea

Ilusión albicelete. Alberto Cárdenas (*). Guaireña derrotó a Fernando de la Mora 1-0 en el Barrio Palomar y así subió al segundo lugar de la tabla. Gol: 87’ Carlos Duarte (G). Recaudación: G. 3.000.000 por 150 pagantes.

Paró la sequía. Moisés Centurión (*). Sportivo Iteño pudo ganar tras 10 fechas, lo hizo por 2-0 ante RI 3 Corrales que llegaba con ganas de meterse entre los primeros puestos. Goles: 29’ Óscar Martínez y 89’ Derlis Falcón (SI). Incidencia: 66’ Ricardo Cantero (SI) tapó un penal a Rodney Pedrozo (RI). Recaudación: G. 840.000 por 42 pagantes. (*) Cronistas de FA.

Principales posiciones: River 41, Guaireña 33, San Lorenzo 32 (-1), Fernando de la Mora y RI 3 Corrales 31, Rubio Ñu y 2 de Mayo 28 (-1), Fulgencio Yegros 28 puntos.

Hoy: Gral. Caballero ZC vs. Resistencia y San Lorenzo vs. Trinidense (9.00); Martín Ledesma vs. Liberación (14.45), 2 de Mayo vs. Rubio Ñu (15.00).