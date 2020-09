El juicio oral a OGD por los audios del JEM se postergó

Ayer, estuvieron los acusados, los ex senadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, el ex ministro Carmelo Caballero y el ex secretario del JEM, Raúl Fernández Lippmann, con sus defensores.

También estuvieron los fiscales Rodrigo Estigarribia y Natalia Fuster, para defender la acusación por supuestos hechos de asociación criminal y tráfico de influencias.

Al inicio, el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García, pidieron que se leyera la acordada de reducción de actividades judiciales.

En la misma, señalaba que los juicios orales ya iniciados debían continuar, y se iban a realizar solo los que tenían fechas de extinción hasta octubre próximo.

Con ello, se indicó que la fecha de extinción de la causa era de diciembre del 2021, por lo que no había peligro de extinción. Se pidió la opinión de las partes y todos señalaron que ellos estaban preparados para el juicio oral.

Sin embargo, después, los jueces dispusieron posponer el juicio oral hasta el 5 de febrero del 2021, a las 08:30, de conformidad con la acordada.

CAMBIO. No obstante, luego hubo una sesión extraordinaria de la Corte, donde cambiaron la acordada, y dispusieron que los juicios ya fijados sean hechos con la mínima cantidad de gente o a puerta cerrada.

Ante esto, a pedido de la fiscalía, el juicio oral finalmente fue adelantado para el próximo 21 de setiembre, a las 10:30, de modo a que finalmente, esa fecha deberá iniciar el juzgamiento.