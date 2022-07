El JEM investigará a los jueces y fiscales de otros partidos

El presidente del JEM, Jorge Bogarín, resaltó que la apertura de la investigación preliminar se basó en recortes de periódicos, donde solo se cuenta con nombres de jueces y fiscales que votaron en las internas de la ANR, por lo que pidió ampliar a otros partidos. “Nos basamos en recortes de periódicos, y los recortes de periódicos se centran solamente en el Partido Colorado, y hablan solapadamente del Partido Liberal. Si podemos ampliar a todos los tribunales electorales independientes de tal manera que haya información precisa y certera de todos los que participaron en internas”, expresó el abogado.

La propuesta tuvo apoyo por unanimidad de los miembros del JEM y quedó aprobada. Con esto, se pide informe de todos los magistrados y fiscales que votaron en internas de todos los partidos. “La investigación se tiene que centrar en todos los magistrados y agentes fiscales que procedieron a sufragar en las internas independientemente del partido al que pertenecen”, secundó Ramírez Candia.

El senador liberal Fernando Silva Facetti dijo que la Constitución y las leyes son muy claras, por lo que pidió apurar la investigación apenas se tengan los informes. También se refirió a los funcionarios judiciales y fiscales, recalcando que es necesario marcar un antes y un después y que no se involucren en política. “Que cosas así no se vuelvan a repetir, porque es una norma constitucional, no hay mucho que decir”, aseveró.



LAS CIFRAS

369

magistrados de todo el Poder Judicial están afiliados al Partido Colorado. Votaron en internas 30 jueces y 5 camaristas.



396

fiscales y fiscales adjuntos del Ministerio Público están afiliados al Partido Colorado. 41 votaron en la última interna.



