El IPS de Concepción carece de medicamentos por falta de transporte

El Hospital del IPS de Concepción no recibe medicamentos desde hace varios días y los enfermos crónicos no tienen alternativa más que adquirir sus remedios con sus propios recursos. El problema aparentemente es falta de transporte para el traslado.

Ayer, varios pacientes pasaron por la farmacia en búsqueda de sus medicamentos, pero la respuesta fue que no llegaron de Asunción. “Yo tenía que retirar el 28 de diciembre y cada vez que vengo me dice que aún no hay, pero tengo que comprar porque mi problema es cardiaco”, destacó un septuagenario.

Sin embargo, según la denuncia recibida, no solo medicamentos para crónicos escasean, sino también para otras enfermedades. “La atención del recurso humano es buenísima, pero demasiado compramos medicamentos”, dijo el abogado Ceferino Sosa, hijo de un paciente.

La Dra. Liz Meza, directora del nosocomio, indicó que el problema radica en la falta de transporte en la central para el envío a Concepción. “Estoy permanentemente averiguando, no es carencia de medicamentos, sino falta de transporte en la central, pero la promesa es que en esta semana llegue la partida necesaria”, señaló.

Con relación a la falta de medicamentos para ciertas especialidades, destacó que el problema consiste en que no hay profesionales especialistas en Concepción, por ejemplo, en neurología y dermatología, de modo que se puedan liberar los medicamentos a Concepción. “Estamos trabajando en eso, para obtener la autorización y que a los pacientes que hayan consultado en Asunción se les pueda entregar los medicamentos en este hospital”, dijo Meza.

FALTA INFRAESTRUCTURA. El hospital no ha experimentado aumento de infraestructura en los últimos años, mientras el número de asegurados ya llega a 9.000 pacientes. En forma mensual consultan unos 6 a 7 mil asegurados. Solo del frigorífico Minerva, de Belén, se incorporaron 1.500 asegurados.

El proyecto de terapia intensiva sigue en curso, pero se lleva adelante con el de la ampliación para el materno infantil, que solo tiene una sala, según comentó la directora.

Con respecto al servicio de tomografía, explicó que tuvo un desperfecto por baja tensión de energía, pero que se está trabajando para reponer.

Sin embargo, la profesional destacó que se obtuvo mayor cantidad de clínicos, pediatras y obstetras, para mejorar la atención en consultorios.