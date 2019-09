Inter superó a Udinese por 1-0 (gol de Stefano Sensi) en la fecha 3 del Calcio Italiano y se afirma en la cima con puntaje perfecto (9 unidades).

A su vez Juventus se frenó con empate sin goles ante Fiorentina de visita y se ubica en la segunda plaza con 7 puntos, mientras que Nápoli superó a Sampdoria 1-0 (Édgar Barreto no ingresó). Hoy juegan: Genoa (de Antonio Sanabria) vs. Atalanta (6.30) y el Bolonia (del Ropero Santander) vs. Brescia (9.30).