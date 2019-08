El intendente de CDE se distancia de escrachadores

Sociales. Prieto dijo que respeta las movilizaciones, pero que no hay radicalizar las luchas.

“Estamos con bastantes problemas internos dentro de la Municipalidad, tratando de arreglar todo este desorden, todo este descontrol que vinimos a encontrar como para estar creando problemas afuera. Estamos peleando por la ciudadanía, por esa gente que quiere mejorar, que quiere ver una Ciudad del Este mejor, por eso confiaron en mí, en este equipo y vamos a seguir trabajando en eso”, aseguró.

Dijo que obligar a los comerciantes a cerrar sus puertas en cada manifestación se esta generando un daño tremendo a la ciudad. “Hubo mala información porque me culparon de los escraches y compañía, hay que ver por quiénes estuvieron trabajando este grupo de escrachadores durante la campaña política, para que la gente sepa y se deje de culparle al intendente porque se le escracha a tal o cual persona, no estamos en eso”.

Prieto aseguró que esta a favor del trabajo, que proviene de una familia de comerciantes y que la ciudad no puede paralizarse, por mas justos que sean los reclamos ciudadanos. “El sueño del esteño es que la ciudad vuelva a sus días dorados, que tengamos flujo de dinero, que haya ventas y si para conseguir eso me tengo que aliar a los comerciantes, claro que lo voy a hacer, porque nuestro sueño es que esos 3 millones de turistas que visitan las cataratas durante el año vengan a CDE, a gastar para que el esteño vuelva a tener dinero, a eso estamos apuntando y no a estar todos los días cerrando el puente”.

Insistió en que no esta de acuerdo en cerrar el centro comercial de la ciudad todo el tiempo y hundir más la economía de la ciudad.

El intendente agregó que están trabajando para cortar gastos innecesarios y estima que para el año que viene la institución municipal estará ahorrando unos 30 mil millones. “Antes se gastaba dinero en cualquier cosa que no tenían razón de ser y vamos a invertir ese dinero directamente en obras, para eso nos paga la ciudadanía y en eso estamos trabajando ahora”.

DESAFÍOS. Prieto en otro momento dijo que están trabajando para mejorar la recaudación, brindar mayor comodidad y confianza al contribuyente y zanjar asperezas con la Junta, donde la bancada colorada en mayoría.

“Ahora estamos instalando un nuevo sistema para el control del impuesto inmobiliario, para evitar los robos, facilitarle la vida a los contribuyentes, nos estamos concentrando en mejorar la recaudación (...)”.

Logros buscadosEl intendente Miguel Prieto insistió en la necesidad de reactivar la economía. “A mí me pagan G. 21 millones al mes para gobernar, no para escrachar jueces. Y parte de gobernar es recuperar la Terminal para los contribuyentes, hacer obras, bajar el precio del almuerzo escolar, que lo vamos a publicar con bombos y platillos después de conseguirlo. Estamos esperando la aprobación del Ministerio de Educación, que de G. 12.500 lo vamos a bajar a 8 mil guaraníes el plato; ese tipo de logros es lo que estamos buscando”.