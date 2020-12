El infectólogo Tomás Mateo Balmelli da positivo al Covid-19

Lea más: "Estamos en un momento importante del brote epidémico", afirma especialista

Al ser consultado si tiene conocimiento de la forma en que contrajo el virus, explicó que tiene muchos contactos con 70 a 80 pacientes diariamente y como son pequeños están siempre acompañados de un adulto.

"Este virus es invisible, puede presentarse en forma asintomática en un alto porcentaje, por eso es importante siempre estar con las medidas de protección y muy probablemente ocurra lo que me está ocurriendo a mí, me habré infectado con una carga viral baja, por eso tengo pocos síntomas, yo no tengo congestión nasal, no he tosido, sí estoy un poco cansado, con pequeño dolor corporal, pero no tengo dificultad para respirar", contó en conversación con C9N.

Explicó además que tiene un poco de síntomas gastrointestinales, molestias digestivas pero muy leve y que eso se debe a que siempre cumple con el constante lavado de manos, el distanciamiento social, usar siempre mascarilla, dijo que prácticamente no socializa fuera de sus horas laborales.

Comentó que en un principio sintió un poco de cansancio y que de rutina suele realizarse el testeo cada 14 días y que el lunes pasado se realizó el test que arrojó resultado positivo.

Dijo que es docente de la Cátedra de Pediatría en el Hospital de Clínicas y jefe de servicios del Departamento de Oncomatología del área infectológica en donde tiene contactos con pacientes y residentes, sin embargo, realizaba trabajos en cuadrillas y utilizaba equipos de protección.

"Siempre estamos en la línea de riesgo porque estamos siempre en contacto con pacientes", expresó.

Según el último reporte del Ministerio de Salud emitido este martes, hay 89.421 casos confirmados de coronavirus, 24.281 activos, 63.253 recuperados y 1.887 fallecidos.