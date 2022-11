El INE busca rebasar el 90% de cobertura en Censo 2022

El INE destacó la jornada por no haber mayores incidentes.

Poco antes del fin del censo urbano, que se realiza hasta las 18:00 de este miércoles, el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Iván Ojeda, aseguró que la meta del Censo 2022 es rebasar el 90% de cobertura. Aunque aclaró que no existe un país que haya cubierto el 100%.

Sostuvo que el reporte de lo realizado hasta las 16:00 aproximadamente fue positivo, porque no se registraron grandes sobresaltos, solo hechos aislados, como el asalto a una censista en Concepción. Indicó que hicieron un “refuerzo a la estructura censal para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente”.

Asimismo, el titular del INE indicó que el censo rural e indígena seguirán por las próximas dos semanas. Luego empieza un proceso de “logística inversa”, donde tienen que recuperar los cuestionarios de todos los puntos del país, los materiales, ordenar e iniciar el procesamiento de los datos.

Con respecto a las personas que no fueron censadas durante este miércoles, Ojeda informó que pueden llamar al 178, o al Sistema 911, identificarse con número de cédula y dirección e indicar que no recibieron la visita de ningún voluntario.

Señaló que tuvieron casos donde los censistas no fueron atendidos por distintas circunstancias, como por ejemplo timbres que no funcionaban o que no fueron oídos por los integrantes de una casa.