Algunos dicen que el Gobierno no debe subsidiar porque estamos en una economía de libre mercado. Son los mismos que defienden los bajos impuestos y a los sojeros, pero que no aplican sus teorías cuando afectan a sus intereses. En ese marco filosófico el consumidor final paga el costo del servicio y del producto. Si sube el costo del combustible, los camioneros le pasan ese valor a los sojeros. Mi peluquero que viene de Itauguá ya me alzó 10 mil guaraníes por el corte después de los últimos incrementos. Eso no se aplica en otros rubros en este país donde el Gobierno debe intermediar con los fleteros y con los precios de los combustibles porque el complejo sojero es demasiado importante y no hay que hacerlo enojar. El problema es que el árbitro (el Estado) no goza de la confianza de nadie y puede ser usado dependiendo de los intereses en juego y las relaciones que se tengan con él.

En este tema del combustible hemos sido jodidos por transportistas y sojeros. Los primeros cerraron las rutas impidiendo el libre tránsito que garantiza la Constitución y son responsables de los altos costos económicos, sociales y de salud que pagaron por sus acciones miles de paraguayos. Los segundos, ricos y prósperos, trasladaron sus costos sobre nosotros en vez de asumirlos como parte del negocio y del libre mercado que propugnan. El subsidio a Petropar para dos tipos de combustibles durará exactamente el tiempo que dura la cosecha de grano: tres meses. ¡Qué coincidencia! Los adversarios del flete de ayer son los socios de ahora en el tema del combustible. Muchos idiotas observando cómo tontamente miran una de las bolas, pero no observan la jugada final. Es como Putin, quien tontamente ingresó a una guerra devastadora, impopular y absurda cuando en realidad la jugada era sacarle del juego económico, recuperar al alicaído imperio americano, reunificar a los europeos y reconstruir Ucrania…el pato de la boda. El líder ruso pisó el palito y ahora salir del conflicto es más costoso que haber entrado en él.

Las tácticas no deben dejarnos de analizar la estrategia final. En el caso del combustible, ya conocemos a sus actores y sus intereses y, al igual que Ucrania, gran vendedora de commodities graneleros, las movidas son de alto costo económico que tendrán graves consecuencias políticas. El juego aún no acabó, pero miremos el hoyo.