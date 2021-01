El Hospital de CDE realiza 15 sesiones de quimio por día

“Para nosotros realmente fue un año de muchos logros. A mediados de mayo hemos habilitado el espacio, donde realizamos tratamiento quimioterapéutico ambulatorio. En prácticamente 7 meses de funcionamiento hemos realizado 738 quimioterapias. Hemos visto más de 5.000 pacientes y los números siguen aumentando”, refirió.

Apuntó que tener un servicio de estas características en un Hospital Regional ofrece mejores condiciones de trabajo teniendo en cuenta que tienen clínicos, laboratorio, quirófanos, que fueron mejorados. “Tenemos Terapia Intensiva, una Urgencia que funciona las 24 horas, o sea tenemos todas las herramientas para brindar un tratamiento multidisciplinario en un paciente oncológico. La enfermedad, como es el cáncer, requiere no solamente la intervención de un especialista, sino de todo un equipo y eso aquí lo estamos brindando en el Hospital Regional de Ciudad del Este.

EQUIPO. El profesional explicó además que el servicio de Oncología propiamente está conformado por cinco cirujanos oncólogos, dos oncólogos clínicos, dos mastólogas, una nutricionista, una sicooncóloga, tres enfermeras y dos oncólogos. “Aquí las consultas no tienen costos. Los medicamentos que nos suministra el Instituto Nacional del Cáncer son sin costo alguno; eso sí, los suministros llegan según la disponibilidad. Si ellos tienen nos remiten, si no tienen, no recibimos. Es bueno aclarar, porque es una realidad que estamos teniendo, pero los medicamos no tienen costo”.

Insistió en que los insumos médicos suministrados a los pacientes son costos muy elevados. “Los pacientes saben de eso. En este momento, gracias a Dios, estamos casi al 100 por ciento de insumos básicos y otras drogas más que tienen costo elevado estamos disponiendo”. Instó a los pacientes a acudir a realizarse los estudios, para realizar el tratamiento oportuno. Mencionó que en promedio se están realizando entre 10 a 13 sesiones de quimioterapia por día. “Son sesiones ambulatorias. Un cáncer no tiene un protocolo de tratamiento. Por ejemplo, en un cáncer de mama normalmente el esquema más utilizado es en dos fases, que requiere aplicaciones semanales”.