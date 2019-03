El heavy metal de los británicos de Saxon arriba a la capital

Los británicos llegan por primera vez a Paraguay con más de 40 años de carrera y 22 discos publicados y prometen un show imperdible como parte de su gira latinoamericana, que también los lleva a México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil.

En esta oportunidad, los músicos estarán presentando su último disco, Thunderbolt, lanzado en el 2018, así como las canciones más destacadas de su gran discografía. Esta será una oportunidad única para que el público metalero disfrute en vivo a una de las leyendas más representativas del heavy metal mundial.

PERFIL. Saxon es una agrupación de heavy metal que se fundó en 1976 en Barnsley, Reino Unido, y en la actualidad son considerados como líderes de la “nueva ola del heavy metal británico” junto a Iron Maiden y Def Leppard.

Su periodo de popularidad se dio en la primera mitad de los años ochenta gracias a sus míticos discos Wheels of Steel, Strong Arm of the Law, Denim and Leather y el álbum en vivo The Eagle Has Landed.

Ingresaron al glam metal, sonido predominante en la segunda mitad de los ochenta, con discos como Rock the Nations y Destiny y tuvieron gran éxito en Europa y Japón. Ya en los noventa, recuperaron el reconocimiento en Europa, siendo artistas obligados de grandes festivales europeos de metal como el Wacken Open Air, el Download Festival y el Hellfest, entre otros.