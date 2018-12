El grupo 2 va por un cupo y una repesca

En la primera fecha juegan: Villeta vs. San Antonio, Villa Elisa vs. Ñemby. Fecha 2 (jueves 10): Paraguarí vs. Villeta y San Antonio vs. Villa Elisa. Fecha 3 (sábado 12): Ñemby vs. Villeta y Paraguarí vs. San Antonio. Fecha 4 (martes 15): Villeta vs. Villa Elisa y Ñemby vs. Paraguarí. Fecha 5 (jueves 17): Villa Elisa vs. Paraguarí y San Antonio vs. Ñemby.

Las revanchas son del 22 al 29 de enero.

El segundo clasificado juega repechaje ante el 2° del Grupo 3: Itauguá, Ypacaraí, Fndo. de la Mora, Capiatá y Piquete Cué.