El gran Eligio de Jesús Ayala

El siglo XX registra grandes hombres en la historia y recuento de nuestra vida nacional. Allí surgen desde el novecentismo hasta todo el quehacer de las guerras nacionales e internacionales, de indudable valor.

A mi criterio, el mejor hombre público de la centuria que pasó es Eligio de Jesús Ayala o simplemente Eligio Ayala. Como él utiliza en escueta carta e identitaria

Nacido en 1879 en el interior, en el mágico Guairá, que en alguna forma justifica el porqué de sus valores. El Colegio Nacional y la Facultad de Derecho de la UNA lo van formando, pero son sobre todo sus lecturas, sus valiosas y continuas lecturas.

Fue honesto magistrado radicado durante 8 años en Europa (1911-1919). Fue formándose en Inglaterra, Francia, Suiza y Alemania. Dominaba aparte del español y el guaraní, el alemán, francés e inglés. Si hay en el Dr. Ayala una inclinación filosófica y económica, ella se halla tendida hacia lo alemán, pero cuando digo eso, señalo su respeto a lo germánico. Por esas actitudes, no por el racismo, no imperialismo. Él estuvo muy lejos de ello, era un demócrata a su manera. Fue, como se sabe, el que hizo las pautas del renacer financiero, con una rigidez tremenda, de las arcas del Estado.

Debemos pactar que la Guerra del Chaco la ganaron nuestros sufridos soldados que recibieron cañoneras y parque de guerra básico. Por ello esa contienda es obra de Eligio Ayala en gran parte. La Guerra del Chaco ocurre veintidós meses después de la muerte de Eligio Ayala, y su obra se pierde un poco en los entreveros bélicos, los acontecimientos de 1936-1940. Los gobiernos posteriores poco hicieron por destacar su nombre. Por honesto, era un mal ejemplo.

El rescate de Ayala

En los años 70 del siglo pasado el Dr. Juan Francisco Bazán publicó un libro muy interesante sobre nuestro ex presidente. Fue en el salón de radio Cáritas. Fui el presentador, y noté el poco público que asistió. El libro, amplio, era una aproximación muy buena documentalmente. Allí conocí al hijo del ex presidente, el no menos famoso Dr. Abelardo Ayala, también justo y preciso en sus expresiones.

Este año el Dr. Eligio Ayala hubiera cumplido 140 años y, por suerte, de la mano del Centro Cultural El Cabildo surgió un homenaje al mismo, en forma de diversos concursos y de ensayos literarios que involucran a toda la comunidad política e intelectual del país.

Así hemos tenido acceso a tres textos, actuales o de reciente data.

El primero de ellos es Eligio Ayala. El Liderazgo Moral desde el gobierno, escrito por Beatriz González de Bosio, en ocasión del Bicentenario de nuestra Independencia (2011). El trabajo está dentro de la línea de textos de edición masiva (15.000 ejemplares). Tiene una gran brillantez, capacidad de síntesis y exposición de opiniones políticas y económicas del hombre público, como opiniones de terceros sobre el presidente Ayala, entre los que cito a Julio César Frutos y Arturo Bray, dotado este de una gran capacidad de exposición. Es más que un ensayo, es una buena conjunción de vida y obra del Dr. Eligio Ayala.

Bajo el nombre de Eligio Ayala el Estadista (Servilibro 2019), la Dra. Julia Velilla Laconich da a conocer su conferencia de ingreso de la Academia Paraguaya de la Historia, en 1978, en donde fue una de las primeras en retomar el tema del Dr. Ayala. El libro rescata justamente eso: el carácter de liderazgo, como estadista, del gran hombre público, amén de valiosos datos e informaciones propias de la autora; el carácter de la ilustre prosapia de los Ayala; y algo aún menos conocido: los descendientes del Dr. Eligio Ayala, temas estos poco difundidos.

Finalmente el libro Eligio Ayala presidente constitucional, 1924-28 (Servilibro 2019), de Alfredo Viola. En una obra valiosa de más de 600 páginas, el historiador transmite la vida de Ayala. Eligio Ayala es el aporte que el destino colocó a la administración pública de nuestro país. Ayala era un socialista que gobernó como afiliado al Partido Liberal, porque este era el mayoritario en ese momento. No tenía vocación de buscar cosas nuevas. Quería mejorar las existentes.

Los tres libros exponen sus ideas, opiniones y el descubrimiento que tenía del mundo cotidiano. La vida le exigió preferir las reformas sociales y las reformas nacionales y las transformaciones nacionales, por lo imperativo de la guerra. Debió preterir sus ideas de vida, por la guerra; menuda dicotomía.



Aniversarios



