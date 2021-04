“El Gobierno paraguayo fue cómplice de mandar matar a un periodista”

El abogado Dante Leguizamón, hijo del periodista Santiago Leguizamón, asegura que él y los miembros de su familia no tienen dudas de que la orden de mandar asesinar a su padre, hace 30 años, en represalia por sus investigaciones y publicaciones periodísticas, provino directamente del entonces padrino de la mafia, en complicidad con quienes entonces eran sus socios, entre ellos, el entonces presidente de la República, Andrés Rodríguez.

“La orden de matar a Santiago salió de Fahd Yamil y del grupo con el que trabajaba, gente de la Cámara de Producción de Soja del Amambay, como Fernando Mendonca, quien inclusive había amenazado de muerte a Santiago, con la venia del presidente Andrés Rodríguez, quien era compadre de Fahd Yamil y parte del equipo mafioso criminal que ordenó el asesinato, en respuesta a lo que publicó Santiago en marzo de 1991 en los medios de la Red Privada de Comunicación y lo que venía denunciando en su programa Puertas abiertas, en radio Mburucuyá, sobre el contrabando de soja, el narcotráfico y otros delitos”, asegura.

Dante, actual miembro del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNP) y asesor jurídico de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), lamenta que el Gobierno paraguayo no haya podido resolver en treinta años el crimen de Santiago Leguizamón y por ello deberá comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha aceptado juzgar el caso en una próxima audiencia.

“El Gobierno paraguayo de la época fue cómplice y encubridor del crimen, permitiendo que la mafia siga matando a periodistas. Hay otros 18 asesinatos de comunicadores, luego del caso de Santiago, la mayoría de ellos también quedaron en la impunidad”, lamentó.

FOTOS

Tal como lo demuestra una famosa foto, Fahd Yamil y Andrés Rodríguez tenían no solamente una cercana relación, que según Dante envolvía tanto a negocios de fachada como a negocios ilegales.

Nunca se pudo esclarecer lo que sucedió con una fotografía que presuntamente Leguizamón tenía en su poder, en que aparecían Fahd Yamil, Andrés Rodríguez y el famoso capo colombiano del narcotráfico, Pablo Escobar Gaviria, que le fue entregado al periodista por un agente encubierto de la DEA, la organización antidrogas de Estados Unidos. La esposa de Santiago, Ani Morra, relata que conoció esa foto y también lo asegura el comunicador Vicente Brunetti, a quien Santiago le pidió que saque la foto del país, junto a otros documentos, un operativo que ya no se pudo concretar, debido al asesinato.

“La foto no pudo ser encontrada en el local de la radio, después de que policías y militares entraron a revolver todo, el mismo día del asesinato, supuestamente buscando evidencias”, cuenta Ani Morra.

TRABAS

A diferencia de las revelaciones obtenidas por la Policía brasileña, la Justicia paraguaya solo puso obstáculos para que se esclarezca el caso.

En 1992, cuando trascendió que Luiz Henriques Rodrigues Georges, alias Tulú, y Daniel Álvarez Georges aparecían involucrados, un juzgado de Amambay dictó una orden de detención contra Tulú, pero el mismo se paseaba tranquilamente por las calles de Pedro Juan Caballero, hasta que en febrero de 1996, el entonces juez Albino Aquino Amarilla lo llamó a declaración indagatoria y decretó rápidamente su libertad.

“Amarilla argumentó que no existían en el expediente indicios suficientes en su contra, porque la declaración de José Paulo Galdino contra Tulú no podía ser tenida en cuenta, porque era una simple fotocopia de una declaración brindada en 1992 ante la Policía brasileña y no estaba traducida al español”, sostienen los abogados José Gabriel Valiente y Eligio Fariña, en un examen jurídico que realizaron sobre el Expediente N° 70 del caso Leguizamón, en 1998.

Ambos concluyeron en su informe que “antes que una investigación, estaríamos ante una operación de encubrimiento”.

FINAL

A treinta años del caso, la mayoría de los sicarios que ejecutaron el crimen fueron a su vez asesinados en ajustes de cuenta en la frontera, al igual que los que presuntamente contrataron para cometer el asesinato.

Daniel Álvarez Georges, hijo de Fahd Yamil, desapareció misteriosamente el 3 de mayo de 2011, tras ser secuestrado por pistoleros a la salida de un shopping en Campo Grande. Su cuerpo nunca fue encontrado. Años después, su padre pidió que la Justicia lo declare oficialmente fallecido.

Tulú Rodríguez Georges fue acribillado de 17 balazos por sicarios en Ponta Porã, el 4 de octubre de 2012, muy cerca de donde él había supervisado el asesinato de Santiago en 1991.

Fahd Yamil Georges nunca fue procesado en Paraguay por el crimen del periodista. Tras permanecer prófugo y perseguido por sus rivales del Primer Comando Capital, Fahd Yamil Georges, con 79 años de edad, se entregó a la Justicia brasileña el pasado 19 de abril, en Campo Grande, tras un acuerdo para intentar obtener prisión domiciliaria por su delicado estado de salud.

Probablemente “el padrino” ya no podrá responder por el asesinato de Santiago Leguizamón, pero hay una larga lista de crímenes que se le atribuyen en el Brasil: asociación criminal, tráfico de armas de fuego, obstrucción a la Justicia y corrupción, incluyendo haber dirigido a un escuadrón de sicarios que se ocupó de asesinar a más de un centenar de personas en la frontera.