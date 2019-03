El Gobierno busca liberar préstamo del BID para dinamizar la economía

Tras participar de una reunión de la Mesa de Coordinación de Instituciones Financieras, el viceministro de Economía, Humberto Colmán, explicó que en la actualidad no se puede utilizar ese préstamo internacional ya que, si bien en principio era de libre disponibilidad, el Congreso “ató” el dinero a determinados proyectos.

En total, los fondos aprobados por ley totalizan USD 200 millones, pero hasta el momento solo se han utilizado USD 18 millones, de acuerdo con datos oficiales, y quedan disponibles más 180 millones de la moneda norteamericana.

En ese sentido, el subsecretario de Estado, quien ofició de vocero del Equipo Económico Nacional (EEN), tras su última sesión, indicó que están analizando si se pueden redireccionar los recursos restantes para la cancelación de la deuda con constructoras (USD 30 millones aproximadamente) o para financiar nuevos programas, con lo que se lograría un mayor dinamismo ante la desaceleración que viene afectando actualmente al sector privado.

Remarcó que la duda que tiene el Gobierno actualmente es si se necesita una nueva ley para liberar esos fondos o si se puede hacer ese proceso solamente vía decreto.

“Si bien el crédito del BID era de libre disponibilidad, finalmente viene atado a una lista de proyectos que se aprobaron en el Congreso (...). Hay dos visiones, no sabría decir hoy si sería requerida una ley o un decreto”, expresó.

ELEVAR EL NIVEL. El EEN se reunió por varias horas el miércoles pasado en el Banco Central del Paraguay (BCP) analizando los alcances de la desaceleración que se viene registrando y las medidas que pueden ayudar a dinamizar el mercado ante esta situación.

Por el momento, el EEN acordó articular las políticas necesarias para aumentar la ejecución de la inversión en obras públicas y llegar este año a los USD 900 millones, lo que representaría un incremento del 12% con relación al año pasado, de acuerdo con el viceministro Colmán.

El subsecretario de Estado hizo énfasis en el efecto multiplicador positivo que tiene la obra estatal, lo que genera mano de obra y aumenta el circulante en el mercado. A esto, agregó, se autorizó al Ministerio de Hacienda implementar los mecanismos legales necesarios para el pago de los compromisos pendientes, lo que justamente se pretende realizar mediante el préstamo del BID.

Días atrás también se realizó una reunión entre autoridades y técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), de modo a coordinar las tareas para acelerar la ejecución de las obras y destrabar las observaciones del Ministerio de Hacienda.

Desde hace varias semanas que los empresarios se quejan de una bajo nivel de ventas y consumo en el país.

Rechazan las críticas hechas por ex ministro

El viceministro de Economía, Humberto Colmán, respondió también, aunque solo en parte, a las críticas lanzadas por el ex ministro de Hacienda Manuel Ferreira, con respecto a la política económica del Gobierno. El subsecretario de Estado manifestó que no hay una falta de liderazgo del presidente Mario Abdo Benítez, ya que justamente la aceleración de las obras y el aumento de la inversión acordado en el Equipo Económico son producto de un paquete de acciones que son prioridad para la Presidencia. Recalcó que la inversión en obras es la medida estatal que más impacto tiene en la economía por su efecto multiplicador, al momento de mencionar que más medidas serán anunciadas por el Equipo Económico en las próximas semanas para bajar la desaceleración.