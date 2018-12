El fútbol es simple

Y la primera pregunta que se hace el público de un equipo ante una final es: ¿el técnico va a proponer su estrategia de partido o dejará al rival que lo haga intentando solo responder sacando ventajas? Y este cuestionamiento es erróneo o inexacto al menos. Entonces, saltamos a la explicación del porqué el fútbol es fácil. Armar un equipo y darle argumentos competitivos de un campeón se podrían basar en tres fundamentos:

1. Un gran líder carismático (DT) y, eventualmente, otro lugarteniente en el campo de juego que sepa encender el fuego de la entrega sin límites entre sus compañeros.

2. El otro factor: el ensamble emocional en una temporada de veinte mentes de diferentes niveles con talentos futbolísticos variados y emocionalmente maduros y solidarios.

3. Y tercero y último en ese orden de importancia, darle al equipo un libreto básico en el campo de forma entendible, donde los talentos de uno o dos jugadores sean determinantes.

Conclusión: Si tengo un buen equipo y cargado emocionalmente el libreto en la cancha lo pongo yo. Toda la mejor teoría táctica y técnica se rinde ante el hecho que los líderes confiables y positivos son los que marcan los grandes logros y equipos . En Paraguay tuvimos el ejemplo vivido del Tata Martino. Con solo (como si fuera poco) ser una excelente persona y profesional honesto, ha logrado hitos en cada selección o club que ha dirigido. Su última hazaña es el título de la Major League Soccer (MLS). Es de admirar el observar cómo a pesar del idioma como barrera, ha logrado un equipo por lejos superior al resto de esa liga. Y es que él tiene la receta justa del espíritu inspirador y la simplicidad en el fútbol.

Choca en esa sociedad, con los científicos deportivos de ese país de tecnología extrema al servicio del deporte. Sin embargo, con sus ideas originales de la escuela de los Griffa, los Bielsa y otros, ha inculcado a un equipo americano frío y de organización pulcra; una calidez de fútbol con actores sudamericanos como Miguel Almirón, Héctor Villalba (paraguayos), Barco, Josef Martínez y otros, que le dan la garra y técnica futbolística que los latinos aportan. Decía que con un traductor del español al inglés como ayuda y barrera mental y emocional casi impasable, ha hecho la proeza que está por culminar. Y digo proeza, porque el técnico debe transmitir ante todo situaciones de alta intensidad emotiva. Y esas son vivencias y se hace de cara a cara. Demostró con esto que conoce bien al género humano. El Tata es además de buena gente, un convincente comunicador. Su argumento fútbol es simple y efectivo. Hacer lo preciso y justo para ganar, sin perder casi nunca el orden defensivo.

Se prepara ya en el 2019 para otros desafíos profesionales más cálidos y cercanos a su idioma del corazón y fútbol simple.

Hoy más que nunca, con el bochorno de Boca y River, debemos retomar los valores esenciales del deporte y, en especial, con nuevos dirigentes como faros del camino a recorrer. El espíritu deportivo es mancillado vilmente, no hay códigos de conducta en las cabezas dirigenciales.

El fútbol es solo un juego. Quienes no captan que una vida vale más que una final River-Boca no deberían acercarse a un estadio. No debió nunca haber reunión conciliadora entre dirigentes. Los capitanes debieron ellos anunciar que no iban a jugar al fútbol ese día. Ellos son los artistas y no aceptan que se los pueda lastimar. Sus hijos podrían estar mirando en el televisor con esa posibilidad. ¡Qué contrasentido!