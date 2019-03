El fantasma de la ópera y La diva et le maestro llegan al Municipal

La diva et le maestro es la puesta que sube hoy a escena, mientras que El fantasma de la ópera ocupará las tablas desde mañana hasta el domingo.

HUMOR. La Orquesta de UniNorte acompañará la ópera cómica La diva et le maestro, de la soprano canadiense Natalie Choquette, que se presentará hoy, a las 20.00, en el Teatro Municipal, con entrada gratuita.

Para el deleite del público La diva interpretará las arias más admirables, desde Verdi hasta Bizet, pasando por Gershwin y Puccini, bromeando con el maestro e interactuando con el público.

Natalie Choquette, cantante de repertorios líricos con un estilo propio de interpretación, estará acompañada de la Orquesta de UniNorte, dirigida por Fabián Vivé. La soprano hará una variante en sus interpretaciones e incorpora el humor en las escenas, al estilo sketch.

“La soprano utiliza arias de un modo distinto al normal para expresar alegría y humor, ya sea que cante arias de óperas trágicas, como Nessun Dorma, de Turandot. En su interpretación lo hace cómica con un sketch bien armado, así como con el aria de Madame Butterfly y otras más”, señala el director orquestal.

CLÁSICO. La puesta El fantasma de la ópera sube a las tablas del Municipal con funciones para mañana, a las 20.30; el viernes 15, a las 16.00 y 20.30; sábado 16, a las 20.30; y domingo 17, a las 16.00 y 20.00. Las entradas valen G. 70.000 (paraíso), G. 95.000 (tertulia), G. 120.000 (platea) y G. 180.000 (palco vip). Ventas en boletería o al (0984) 571-520.

Un elenco de 30 actores y bailarines con experiencia en musicales inició en diciembre último la preparación para dar vida a esta versión adaptada de The phantom of the opera, un musical famoso basado en la novela gótica del francés Gastón Leroux, de 1910, originalmente publicada como Le fantôme de I’opéra.

La dirección general y la coreografía están a cargo de Natti Fuster Cascio, mientras la dirección orquestal y musical está en manos del maestro español Jesús Ayllón, residente en el país. La música será completamente en vivo, con una gran orquesta de 20 músicos.

A saber

PUESTA: Ópera cómica La diva et le maestro, con Natalie Choquette y la Orquesta de UniNorte.

Lugar: Teatro Municipal

Función: hoy, a las 20.00.

Entrada: gratuita

PUESTA: El fantasma de la ópera, con dirección de Natti Fuster

Lugar: Teatro Municipal

Funciones: mañana, a las 20.30; el viernes 15, a las 16.00 y 20.30; sábado 16, a las 20.30; y domingo 17, a las 16.00 y 20.00.

Entradas: G. 70.000 (paraíso), G. 95.000 (tertulia), G. 120.000 (platea) y G. 180.000 (palco vip).