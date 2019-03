El fantasma de la ópera llega hoy al Teatro Municipal

Las entradas se venden en el recinto escénico o llamando al (0984) 571-520, con los siguientes costos: Paraíso, G. 70.000; Tertulia, G. 95.000; Platea, G. 120.000; y Palco VIP G. 180.000. Igualmente, se prevén funciones mañana, a las 16.00 y a las 20.30; el sábado, a las 20.30, mientras que el domingo 17, a las 16.00 y a las 20.00.

Un elenco de 30 actores y bailarines dan vida a esta versión adaptada de The phantom of the opera, el musical más famoso de todos los tiempos, basado en la novela gótica escrita del francés Gastón Leroux publicada en 1910, originalmente, como Le fantôme de I'opéra.

La dirección orquestal y musical está a cargo del maestro español Jesús Ayllón, quien reside en nuestro país.

El cantante Misael Centurión encarna a Erik, Le fantôme; Maga Chase y Victoria Ávila personifican a Christine Daaé; Fernanda Melgarejo actúa como la prima donna Carlotta; y Rodrigo Alcaraz caracteriza al vizconde Raoul de Chagny.