El factor Llano

Las encuestas sobre su gestión son lapidarias y la sensación de falta de circulante es agobiante. Fue salvado por Horacio Cartes, pero nadie sabe a cambio de qué. Todo lo que la gente supone tiene como denominador común la impunidad de algo o alguien. Casualidad o no, Javier Zacarías Irún acaba de ser blanqueado en el caso de enriquecimiento ilícito.

Dicen que exige la destitución de una decena de altos funcionarios del Gabinete porque no son colorados. En realidad, dicen, su antipatía estaría dirigida hacia los ministros que molestan sus negocios: Carlos Arregui (Seprelad), Emilio Fúster (Anticontrabando) y René Fernández (Anticorrupción). Abdo sabe que el cambio de cualquiera de ellos sería -nunca mejor dicha esa palabra- una “abdicación”. Es decir, el reconocimiento de que es un rehén que acepta las condiciones del secuestrador. No lo hizo hasta ahora, pero tampoco ha dado señales de resistencia. Nada parece apremiarlo, aunque no es el único en sufrir de autismo político. Buena parte de Añetete también lo padece.

Es inexplicable que, en el medio de una crisis que dejó en la cornisa la continuidad del Gobierno, encuentren tiempo para peleas internas de baja estofa. Como la que sostuvieron el senador Silvio Ovelar y el ministro de Educación Eduardo Petta. O la del senador Martín Arévalo con el jefe de Gabinete Civil, Julio Ullón. Parecen no darse cuenta que su fragilidad les impedirá sobrevivir a una crisis más.

Y ya que están circunstancialmente unidos, los colorados se dedican a aquello en lo que siempre fueron hábiles: Distribuir alegremente el dinero público. Así, mientras la ciudadanía esperaba que Marito haga algo, el diputado Miguel Cuevas lograba que su caso judicial sea resuelto en Paraguarí, su propio feudo; se enviaba al olvido el rechazo a la jubilación privilegiada de los parlamentarios y se aseguraba impunidad a una docena de intendentes cuestionados por sus respectivas comunidades. Apenas se los deja de hostigar, los políticos paraguayos vuelven a la rutina de la indecencia.

Esta precaria alianza entre maristas y cartistas no durará. Hay demasiada hipocresía entre ambos grupos. Además se vienen elecciones cruciales a corto plazo. Y no me refiero a las internas partidarias para la Junta de Gobierno o las intendencias. Hablo del próximo presidente del Congreso. Recuerde que si Abdo sigue en el cargo, es porque hoy está allí un liberal.