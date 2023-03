El ex presidente argentino Mauricio Macri anuncia que no será candidato

“Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección y lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos y que tenemos que inspirar a los demás con nuestras acciones”, expresó el político, de ideología liberal.

En los últimos meses, mientras varios referentes de la coalición de Macri daban un paso al frente y anunciaban su precandidatura, antes de las elecciones de octubre habrá primarias en agosto en las que cada frente político dirimirá sus candidatos, los medios y analistas conjeturaban con cuál sería la decisión del ex mandatario, quien en los comicios de 2019 perdió ante el actual jefe de Estado, Alberto Fernández, con el 40,28% de los votos.

En un video de poco más de 6 minutos, el ex mandatario, que también fue alcalde de Buenos Aires y presidente del club Boca Juniors, hizo un paralelismo con el trabajo en equipo que llevó a la selección de fútbol a ganar el Mundial de Qatar para explicar el porqué de su decisión.

“Aun teniendo en la cancha al mejor jugador de toda la historia de la humanidad (en referencia a Leo Messi), el resto no esperó que fuera él quien asegurara la victoria. Cada uno de los jugadores asumió por completo el desafío. Todos brillaron, todos sufrieron todos lucharon y al final todos ganaron. No ganó el líder, ganó el equipo, ya si ganamos todos los argentinos”, sentenció.

Y aseguró que, ahora, el país –que consideró está “a la deriva, sin conducción, aislados del mundo, solos”– “nunca más” va a tener “una marioneta como presidente”, en referencia a Fernández, quien en 2019 fue elegido por la actual vicepresidenta Cristina Fernández como candidato a presidente.

En el oficialismo, mientras el presidente dijo en varias ocasiones que quiere optar a la reelección, la vicepresidenta descartó presentarse cuando en diciembre pasado fue condenada en primera instancia a 6 años de prisión por hechos de corrupción durante su mandato como presidenta (2007-2015).

Sin embargo, crece el clamor entre sus seguidores para que opte de nuevo a la Presidencia.

“Ahora tenemos que estar muy atentos porque en situaciones difíciles enseguida salimos a buscar una personalidad mesiánica que nos dé seguridad. Juntos por el Cambio ha logrado superar esa falsa ilusión del individuo salvador”, agregó Macri.

Por el momento, en la coalición opositora, que según sondeos opciones de volver al poder, anunciaron sus precandidaturas para las primarias el alcalde de la capital, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Voy a seguir defendiendo la libertad, democracia y los valores que compartimos, como siempre lo he hecho, y lo haré siempre al lado de ustedes con la seguridad de que los argentinos hemos madurado y no nos vamos a dejar pisotear más por el populismo”, sentenció.



“Generosidad”

Los principales aspirantes de la coalición Juntos por el Cambio a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta elogiaron la “grandeza” del ex presidente Macri, tras el anuncio de que no se presentará como candidato. Bullrich le agradeció a Macri su “grandeza” y “generosidad”. En tanto, Larreta, actual alcalde de Buenos Aires, destacó la decisión “visionaria” del ex jefe de Estado. “Una vez más... Macri toma una decisión que deja en claro su enorme visión, su generosidad, valentía y amor por los argentinos”, enfatizó.