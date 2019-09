El Este y Sur del país también son golpeados por incendios forestales

Alrededor de las 16.00 la situación ya estaba controlada, pero se seguía trabajando en búsqueda de focos secundarios, haciendo el enfriamiento, para evitar que se vuelva a prender debido a que en la zona había mucho viento. “Ocurre que si no se apaga bien, con este viento facilita a que se vuelva a prender y se propague con mucha facilitad. Estimamos que el área afectada está entre 4 y 5 hectáreas tomadas por el fuego”.

Afectó parte de un cultivo de maíz y de allí se propagó hacia una zona boscosa ubicada en el predio contiguo. “Se le dio prioridad a la parte forestal, se hizo el embrochado para evitar que se propague y luego terminamos extinguiendo el fuego”.

Ayer también se reportó el incendio del pastizal al costado de la ruta que une Cedrales con Santa Rosa del Monday, sur de Ciudad del Este. De acuerdo con los datos el fuego no pasó a mayores, debido a que no había zona boscosa en los alrededores.

En lo que va de la semana en Alto Paraná se registraron varios incendios. Uno en Yguazú, afectando 160 hectáreas de bosques. El fuego empezó el domingo y los dueños dieron aviso el lunes a los bomberos, que llegaron y controlaron la situación.

Un vertedero de basura y parte de un cultivo de maíz y bosque también fueron alcanzados por el fuego en Naranjal. Bomberos locales, con el apoyo de los de Santa Rosa y Santa Rita, sumados al esfuerzo de los vecinos, permitieron controlar la situación rápidamente.

En Hernandarias se reportó el incendio en la reserva de Tatí Yupí, donde unas 60 hectáreas fueron alcanzadas por el fuego, y en el complejo cerrado del Paraná Country Club se reportó el incendio de una zona boscosa que afectó parte de una vivienda.

Todos estos episodios se registraron entre la tarde y la noche del pasado lunes.

EN MISIONES ARDIERON 100 HECTÁREAS. En una propiedad ubicada al costado de la ruta internacional Nº1 en la zona conocida como Ypucu, que une los distritos de Santa Rosa y San Patricio, Misiones, se originó un incendio de gran magnitud, según el propietario, ocasionado por desconocidos que probablemente entraron al lugar a pescar.

En la propiedad se quemaron más de 100 hectáreas, se perdieron árboles y flores del lugar, que son reservas protegidas con un arroyo aledaño.

“Controlamos una parte del siniestro para evitar que el fuego se propague a otro campo que es utilizado como pastura. El trabajo fue difícil por lo seco del ambiente y los vientos que tenemos en la zona”, expresó Juan Salinas, comandante de los bomberos voluntarios de Santa Rosa, Misiones, al mencionar que tomaron conocimiento del hecho gracias a la llamada de transeúntes de la ruta 1, que se sintieron abrumados por la intensa humareda.

Fueron ayudados por la Patrulla Caminera en el ordenamiento del tránsito.

El voluntario llamó a la conciencia de la gente para evitar más incendios, pues no cuentan con recursos suficientes para combatir muchos siniestros. “Solicitó a la ciudadanía en general de todo el Paraguay tomar conciencia y no echar colillas de cigarrillo, no encender fuego en lugares donde se puede propagar, porque de ese modo no solo afecta la flora y la fauna, si no, nos afecta a todos los seres humanos contaminando en forma masiva el medioambiente”, agregó.