El Estado fue el principal denunciante de corrupción

Asimismo, los datos señalan que hubo 90 denuncias “de particulares” y 34 causas penales remitidas por otros agentes fiscales.

Con respecto a las investigaciones de corrupción actualmente en curso, la fiscala general Sandra Quiñónez sostuvo ayer en el programa La Lupa, de Telefuturo, que los fiscales tienen plena independencia para investigar a personas con poder económico o político.

“Desde el momento que yo asumí, trabajé con total independencia. Ni el ex presidente Horacio Cartes, ni el actual, Mario Abdo Benítez, me llaman a pedir algo. Y eso que existe gente tanto del ex presidente como del actual que están en procesos de investigación, pero yo nunca recibí una llamada de ‘no hagas esto’”, declaró la titular del Ministerio Público.

Este año la Fiscalía imputó y solicitó la prisión preventiva de figuras del mundo político, como el ex senador Óscar González Daher y el diputado Ulises Quintana, así como ex autoridades como el ex fiscal general Javier Díaz Verón. Todos ellos pasarán Año Nuevo encerrados.