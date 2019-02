El estacionamiento tarifado fue usado como botín político en CDE

El esquema de cobro del estacionamiento tarifado se realizaba con dichos “tarjeteros”, que ni siquiera eran funcionarios municipales sino que se manejaban como comisionistas, elegidos por afinidad política, quienes ni siquiera utilizaban boletas para cobrar, sino que simplemente rendían unos G. 50.000 por día.

“Cuando le preguntábamos cómo cobraban, nos respondían que ‘a bulto’, y no entendíamos qué significaba, es gente muy ignorante, en muchos casos analfabeta, y nos decían que rendían un G. 50.000 por día y el resto era para ellos... Este es uno de los ingresos más importantes de la comuna y está totalmente informalizado... Y la designación de estos tarjeteros era de criterio exclusivamente político o de conveniencia”, detalló Llanes.

Informalidad. La interventora explicó que la informalidad en el plantel de funcionarios de la propia Municipalidad es de una absoluta precariedad, ya que de los 1.952 funcionarios, son permanentes apenas 286 y el resto son contratados.

Estos contratos eran apenas de tres meses, con lo que los funcionarios no acumulan antigüedad ni arraigo en sus puestos laborales, lo cual mantiene en vilo a los mismos sobre su situación.

“La gente no tiene ningún vínculo permanente, no adquiere antigüedad, no se tiene derechos, no hay vacaciones, no podés reclamar absolutamente nada y entrás según el humor del que maneja la Municipalidad y también conforme a la necesidad política, y este tema se maneja así, cada uno tiene su cupo, y también los concejales no se quedan atrás, cada uno tiene su espacio acá. Si empezás a hurgar le alcanzás a todos, en su tema delicado y las ramificaciones llegan a los lugares menos pensados, por eso las reacciones y los ataques, es un avispero”, manifestó la interventora, quien fue objeto de mucha presión y ataques.

Informe. El informe final de la intervención explica que para determinar las irregularidades e indicios de hechos punibles en cuanto al estacionamiento tarifado, se realizaron procesos de verificación, visitas in situ, entrevistas, cuestionarios y controles por muestreo realizados en distintas fechas, durante los meses de diciembre del año pasado y enero de este año.

Cuestiona a la administración municipal de McLeod de no velar por dicha recaudación y dejar al arbitrio de terceros sin responsabilidad y sin control.

“Esta situación constituye incumplimiento de obligaciones legales, que conlleva mal desempeño de funciones, previsto en el art. 2° numeral 1°, literal b) de la Ley 317/94, así como responsabilidad civil y penal por incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de sus funciones, tal como lo prevé el art. 276 de dicha ley”, señalan.

El informe agrega que en cuanto a los funcionarios de las dependencias responsables de la recaudación y el control del estacionamiento tarifado en la Comuna esteña, sus conductas revisten irregularidades administrativas pasibles de sumarios, y señalan que además incurren en hechos ilícitos penables que están previstas en el artículo 312 Exacción y el artículo 192 Lesión de confianza, del Código Penal, por lo que fueron denunciadas ante el Ministerio Público para su investigación.

Las cifras

50.000 guaraníes es lo que rendían tarjeteros (encargados del control del estacionamiento tarifado).

14.205.000.000 de guaraníes fue el potencial de recaudación calculado por la intervención.