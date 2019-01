El emoji del mate se lanzará en marzo y el tereré pierde fuerza

El mate será parte de los emoticonos oficiales luego de la campaña #EmojiDelMate, iniciada en el 2017 con un grupo de argentinos que realizó todas las gestiones para el efecto, incluyendo la defensa del proyecto en California (EEUU) ante un jurado.

Entre los datos que se destacan se encuentra que la bebida tradicional es una de las más influyentes en Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil, Chile y Siria, que también aparece en la lista, informó el portal El País.

Además, el mate contó el apoyo de destacadas figuras que disfrutan su consumo y difunden esta cultura, como los futbolistas Luis Suárez, Leonel Messi y Antoine Griezmann.

También lo hacen otras personalidades mundiales, como el papa Francisco e incluso el ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama.

La información sobre la exportación e importación de yerba mate fue otro factor importante en la determinación.

Emoji Terere 2 La incorporación del emoji del mate podría restar fuerza a la campaña del tereré emoji

Campaña del #TereréEmoji

En el 2016, un grupo de paraguayos reunió más de 6.000 firmas con el objetivo de hacer realidad el deseo de muchos compatriotas de que el tereré tenga su propio emoji. No obstante, la implementación del mate podría restar fuerza a la campaña.

Las personas que formaron parte de la iniciativa #EmojiDelMate explicaron que es probable que el dibujo del mate varíe en diseño, dependiendo de cada plataforma, y que este se parezca a la "guampa paraguaya" de tereré en alguna de ellas.

“Quizás en una plataforma se parezca a una guampa paraguaya (ejemplo: Facebook) y en otra, a un porongo brasilero (ejemplo: Whatsapp)”, comentaron a través de la cuenta de Twitter creada para la difusión de información sobre el tema.

Cómo pasa con las empanadas / dumplings ....

los "matecitos" podrán variar, en vez de figurar como la calabacita de lagenaria que usaban los guaraníes. Quizás en una plataforma se parezca a una GUAMPA paraguaya (ej. Facebook) y en otra, a un PORONGO brasilero (Ej. Whatsapp). pic.twitter.com/Xc4ge73iE2 — Emoji del Mate (@emojidelmate_ok) 20 de junio de 2018

Para que la propuesta del #TereréEmoji sea aceptada debe cumplir con requisitos iniciales como: que no haya uno parecido, que sea representativo de una amplia región o comunidad y, si es posible, de difusión mundial.

Además, que no haya marcas relacionadas; que no sea una moda temporal, que no sea ofensivo, entre otras muchas condiciones.