El Ejecutivo detecta irregularidades en contratos del Senave

El anuncio fue realizado tras la reunión que hubo en el Gabinete Civil de la Presidencia para analizar los dos procesos de contrataciones.

En primer lugar, hubo un convenio de contratación entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Senave con la empresa Agro Microplan SA. El mismo data del 2012.

Esto produjo una denuncia en el portal de Contrataciones. Ahora, el Senave preparará un informe respecto al proceso de contratación. Se habla de un precio de G. 18.000 millones que no fue pagado hasta la fecha.

Detectaron que a través de un convenio marco se obvió el proceso licitatorio que regula la ley de contrataciones públicas, contratando a una empresa privada para la biodegradación de semillas del MAG. Además existe un proceso de licitación pública N° 08/14 de traslado, tratamiento y disposición final de semillas de algodón tratadas con agroquímicos a la misma empresa. Hubo irregularidades y desprolijidades en el proceso de ejecución de contrato.

En este caso se habla de G. 39.000 millones. Aquí se llegó a desembolsar la suma de G. 19.000 millones en ejercicios anteriores.

Las autoridades del Ejecutivo detallaron que no se cumplió con la entrega del abono. No existen documentos que demuestren y no puede terminar de pagar un servicio que no concluyó.