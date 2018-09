El “Doctor Quintana” fue sindicado de liderar banda criminal en el Este

La publicación detalla que a través de investigaciones minuciosas de la policía de Presidente Stroessner (hoy Ciudad del Este) se consiguió desmontar una de las mayores bandas delincuenciales. Aparte de Quintana Gómez, fueron también detenidos en aquel entonces Catalina Araújo Rojas, Pedro Maldonado Martínez y Abel Maldonado, además de Hugo Vera y Aragón, uno de los legendarios del robo de autovehículos.

Menciona el periódico que la banda tenía ramificaciones en Brasil y Argentina y actuaban constantemente en golpes internacionales, según explicó en aquel entonces Alberto Rolón de Tone, quien se desempeñaba como jefe de prensa de la Delegación de Gobierno de Alto Paraná.

En dicho operativo, encabezado por el comisario principal Salvador Ibarrola, también se logró la incautación de siete vehículos, posiblemente provenientes de asaltos.

“Según la Policía paraguaya, el grupo (del papá del parlamentario) fue autor de más de 200 crímenes, entre asaltos, hurtos, estupros y otros”, dice la publicación brasileña.

Por último el letrado, al hablar con los medios de prensa, negó las acusaciones que le fueron hechas, afirmando que se desempeñaba como asesor jurídico del Instituto de Tierra del Paraguay y como miembro de un órgano del Gobierno no se vería involucrado en tales crímenes.

removido del jem. Años después, Cleto Quintana fue destituido en mayo de 2013 por favorecer a procesados por narcotráfico en sus fallos y dictámenes, y actuar para que estos gocen de medidas alternativas a la prisión. Los beneficiados eran tres: el ex policía Bonifacio Espinoza Rodas, detenido en el 2005 con 224 kilos de marihuana; el maestro Felipe Fidel Verdún y Óscar Florentín Olmedo, detenidos en 2012 con 64 paquetes de marihuana, el primero, y con 607 kilos de marihuana el último.

diligencias. En prosecución al Operativo Berilo, que desbarató una estructura del narcotráfico en la frontera e involucra al diputado Quintana, el fiscal antidrogas Ysaac Ferreira requirió prórroga para imputar a Carlos Rubén Brítez (38), que fue detenido el sábado último tras allanarse una vivienda en el barrio Remansito de Ciudad del Este. El mismo supuestamente custodiaba 71 kilos de marihuana. El hombre además deberá declarar hoy ante el Ministerio Público.

En la fecha se cumplen cinco días de que la Policía Nacional busca al diputado de Colorado Añetete, quien cuenta con una orden de detención del Ministerio Público.

El comandante de la Policía Nacional, comisario general Bartolomé Báez, aseguró que están intensificando la búsqueda del diputado colorado. El próximo 21 de setiembre está fijada la audiencia de imposición de medidas para él ante el juez Rubén Ayala Brun (suspendido por el JEM).

La esposa de Quintana trata de traidor a Marito

La esposa del diputado Ulises Quintana, Mirtha Fariña Valenzuela, trató de traidor al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, por haber “abandonado” al legislador imputado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencia y tráfico de estupefacientes en calidad de cómplice del detenido y acusado de jefe narcotraficante Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho.

“Es muy triste lo que está pasando con Ulises, hasta ahora no lo puedo asimilar. Lo que más me entristece es que me siento traicionada por el presidente Mario Abdo Benítez, porque él sabe que Ulises le ayudó en todo este tiempo y no lo abandonó aquí en Alto Paraná”, dijo a radio Ñandutí la mujer del legislador.

La misma señaló que Quintana dio un importante apoyo político a la campaña del mandatario y del actual gobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken, y dio énfasis al hecho de que la situación del diputado se debe supuestamente a una persecución política.

“Ulises fue el que levantó a Roberto González Vaesken a ganar, ganando el corazón de cada uno. Como si él (Mario Abdo) no sabe y no entiende que es una persecución política” , dijo.

La pareja del parlamentario imputado, que hasta ahora no se entrega a la Justicia pese a la orden de detención en su contra, no quiso dar detalles de los últimos contactos que tuvo con su esposo.Tampoco habló sobre la mujer que supuestamente habitaba con su esposo en el edificio lujoso ubicado sobre la avenida Santa Teresa.

El diputado colorado fue desaforado la semana pasada y había dicho que se presentaría a declarar, pero luego cambió de criterio y dijo que no lo hará hasta tener la carpeta fiscal. Hasta el 21 de este mes tiene tiempo para presentarse.