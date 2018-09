El diputado Cuevas fue otra vez el blanco de los escraches

Cuevas tiene denuncias por lesión de confianza y había calificado de “gatos locos” a los manifestantes, quienes ya lograron la salida del Congreso de los colorados José María Ibáñez (ex diputado) y Óscar González Daher (ex senador), además de Jorge Oviedo Matto, ex legislador del Unace. Ahora también buscan la renuncia o expulsión del liberal Carlos Portillo. Las protestas contra Cuevas se iniciaron luego de que el miércoles pasado el titular de Diputados levantara la sesión donde se pretendía tratar la expulsión de Portillo.