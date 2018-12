El diálogo que pide la Iglesia no debe olvidar a la Justicia

“Ante la actual situación de crispación entre los políticos y que pone en peligro la convivencia democrática y la gobernanza, es indispensable una mesa de diálogo, superando rivalidades e intereses parciales, aunque parezcan importantes”, dijo el arzobispo.

El prelado olvidó mencionar, sin embargo, que una de las razones del conflicto no obedece solamente a las posibles diferencias de postura entre el actual gobernante y su antecesor, sino a las molestias ante las acciones de la Fiscalía, la Justicia, la Contraloría, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y otras instituciones que han iniciado procesos judiciales de investigación que afectan a varios referentes del anterior gobierno de Horacio Cartes, incluyendo a altos ex funcionarios que actualmente se encuentran presos por delitos de corrupción.

Aunque varios dirigentes políticos ligados al cartismo insistan en hablar de una “persecución política”, hay evidencias que han posibilitado la prisión del ex senador colorado Óscar González Daher por tráfico de influencias; del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón; del ex presidente del Indert, Justo Cárdenas, imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y hay procesos en marcha, como la actual intervención a la administración municipal de los Zacarías Irún en Ciudad del Este, que responde a denuncias de presuntos casos de corrupción, sin olvidar la investigación sobre el presunto caso de lavado de dinero que envuelve al prófugo Darío Messer, de relación muy cercana con el ex presidente.

El diálogo que reclama la Iglesia puede ser positivo y contribuir a crear un mejor ambiente político, pero no debe pasar por alto la acción de la Justicia y la necesidad de la transparencia, que es el reclamo de un amplio sector de la ciudadanía. La vigencia de la corrupción y la impunidad también ponen en peligro la convivencia democrática y la gobernanza.