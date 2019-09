El diagnóstico no permite hacer más pruebas

Esta fue la única participación del conjunto europeo en una Copa del Mundo, con una coincidencia con Paraguay. Ambas selecciones no volvieron a estar presentes en la cita cumbre, aunque en cuestión de historia futbolera nuestro país tiene muchos más antecedentes, puesto que Eslovaquia es un país independizado recién en 1993.En el ránking, Eslovaquia está mejor ocupando la posición 31, aventajando a Paraguay, ubicado en el puesto 39. Por otro lado, lo de Serbia está para la firma y sería antes del juego en Bratislava.En noviembre, Paraguay visitará a Chile esperando por un próximo rival en Sudamérica. Al decir de Berizzo, ya no habrá pruebas, teniendo una base estable para las programaciones venideras. Es consciente el orientador que se le agota el tiempo y se hace necesario planificar el juego con una alineación permanente.Los amistosos dejaron enseñanza y debe aprovecharlo todo el grupo. Contra Japón se desnudó la falencia de reacción y contra Jordania se hicieron cuatro goles, pero no es parámetro. Evidentemente los próximos rivales servirán para un buen análisis, puesto que las eliminatorias arrancarán en marzo y tras los últimos cotejos en noviembre ya no habrá examen alguno. Ya mencionamos la preocupación y en manos del DT está la respuesta. La Albirroja está en déficit, es discontinua y no convence.Ensayo en Turquía

La Selección Sub 17, que clasificó para el Mundial de Brasil, prepara maletas para un torneo internacional a verificarse en Turquía, enfrentando a Camerún, Escocia y Angola en uno de los grupos. El orientador Gustavo Morínigo cuenta con un plantel de 30 jugadores en la actualidad, de los cuales deberán quedar 21 que integrarán la delegación para el evento mundialista, que arrancará el 26 de octubre.

El 10 del próximo mes el entrenador albirrojo tendrá la lista definitiva, la que representará a Paraguay ante México el 28 de octubre, frente a Islas Salomón el 31 y el 3 de noviembre contra Italia.Los trabajos se vienen desarrollando con normalidad e incluso el plantel concentra en Ypané. Mientras tanto, la Sub 15 que se apresta a participar del Sudamericano de Bolivia tiene en la agenda dos amistosos esta semana, ante Argentina el martes en Capiatá y el jueves en escenario a confirmar. También en las próximas horas se conocerá a quien tendrá a su cargo la conducción técnica. Toda la actividad de momento es controlada por Gustavo Morínigo.Tal como se aprecia, los compromisos que se avecinan se distribuyen en distintas categorías, como la Sub 23, que cuenta con la asesoría de Berizzo, jugará en Colombia el clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio.Está hecha la distribución de trabajos y es necesario apuntar alto con objetivos bien firmes. Nuestro balompié necesita un despertar y ahora se presenta esta oportunidad que no hay que desecharla. Se aguarda con expectativa el rendimiento de los nuestros.Las semis en acción

Ya están las programaciones hechas para las semifinales de la Sudamericana. Representantes de todos los equipos se reunieron en la Conmebol para ultimar detalles de esta etapa decisiva que tendrá como primer juego el miércoles 18, en Sao Paulo, entre Corinthians e Independiente del Valle. El partido de vuelta será el miércoles 29 en Quito.

Por su parte, Colón recibirá a Mineiro en Santa Fe el jueves 19, definiéndose el 26 en Belo Horizonte.De estas confrontaciones tendremos a los finalistas que se medirán en la Monumental Olla azulgrana el 9 de noviembre y cuyas entradas ya están a la venta. No se descarta una final brasileña, sin restar méritos a ecuatorianos y argentinos.Ingrediente especial

En cuanto a la Libertadores, también con calendario hecho. River y Boca se verán las caras en el primer juego en Núñez, el martes 1 de octubre, y la revancha será el 22 en la Bombonera. Mucho se habla del clásico argentino, arrastrando aquella recordada final en Madrid donde el vencedor fue el de banda roja. Tiene una connotación especial el enfrentamiento entre los más poderosos de la Argentina, incluso se tiene prevista una reunión ya con los presidentes de ambos clubes, en la Conmebol, a fin de mes.

En la otra serie también dos del mismo país. Gremio aguardando el miércoles 2 de octubre al Flamengo, el de mayor arrastre en Brasil. Se define este duelo el 23 en el mítico Maracaná. Muchos nombres en la Copa que le dan una jerarquía notable.La final de la Libertadores está asignada para el 23 de noviembre en Santiago de Chile.