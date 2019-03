El desprolijo funcionamiento de la Senabico perjudica al país

El manejo de los recursos incautados o decomisados debe apegarse estrictamente a la normativa vigente. De otra manera terminará siendo un costo para el país, además de no cumplir con su objetivo de devolver a la sociedad estos bienes y debilitar financieramente a las organizaciones criminales.

El desprolijo e inadecuado manejo de los bienes de un sospechoso puso en riesgo las finanzas públicas al motivar la posibilidad de una demanda contra el Estado. La institución y sus funcionarios deben apegarse estrictamente a las normas vigentes y si las mismas son inadecuadas y no colaboran con el cumplimiento de las obligaciones institucionales, deben ser analizadas y solicitarse el cambio ya sea del decreto o de la misma ley.

No debería llamar la atención que el marco jurídico no sea pertinente dado que esta competencia es relativamente nueva, compleja y con poca experiencia en el ámbito internacional. Por lo tanto, cabría realizar en el corto o mediano plazo una evaluación para recomendar o no los cambios requeridos.

Pero más allá del estricto apego a la ley, esta institución realizó acciones de dudosa utilidad social. El otorgamiento de un vehículo deportivo para un uso público y la apertura de una vivienda de lujo como centro turístico, más que generar beneficio público pudo haber tenido un efecto contraproducente al dar la señal, especialmente a adolescentes y jóvenes, que la droga es altamente redituable.

Dada la falta de confianza en la Justicia y los numerosos casos de corrupción judicial, lo más probable es que la gente evalúe que la probabilidad de tener altos beneficios es más alta que terminar en la cárcel de por vida.

Las autoridades actuales deben ser capaces no solo de actuar con profesionalidad, cumpliendo rigurosamente las leyes, sino también de dar señales certeras que contribuyan a desincentivar las acciones delictivas de la naturaleza que les compete institucionalmente.

Esta última tarea no será fácil, ya que no requiere solamente de capacidades en el ámbito jurídico sino también comunicacional.

Probablemente allí estará el mayor desafío: dar una clara señal a la sociedad de que las normas en Paraguay se cumplen, que sale caro delinquir y que no importa de quién se trate, la Justicia se aplica tanto para los grandes como para los pequeños.

Esto implicará una institución dotada de funcionarios íntegros y con alta capacidad técnica, insertos en una carrera del servicio civil con mecanismos que eliminen cualquier situación de vulnerabilidad.

La tarea no es fácil en un país caracterizado por su debilidad institucional.