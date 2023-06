El desafío de convertirnos en un país de lectores

En un país que tiene la reputación de no ser un país de lectores, organizar una Feria Internacional del Libro y dedicarse al negocio de los libros pueden considerarse una quijotada. Los resultados y el entusiasmo que se recogen en cada edición de esta actividad parecen, sin embargo, contradecir el preconcepto. Paraguay es un país de lectores, a pesar de todas las desventajas.

Una nueva normativa, con elementos que favorecen al fomento de la lectura, debió aguardar 27 años para que el Congreso Nacional recordara su importancia. La iniciativa arrancó en el año 1996 y supondrá ventajas, una de ellas es que de cada libro paraguayo que sea publicado, el Gobierno debe adquirir al menos cien ejemplares, y también supone la conformación de un Consejo Nacional del Libro.

Esta condición podría favorecer, entre otras cuestiones, la creación de bibliotecas públicas y comunitarias en todo el país, y para ello bien podrían comprometerse gobernaciones y municipios, los cuales cuentan con abundantes recursos.

Con ello al mismo tiempo se estará saldando una gran deuda de los gobiernos con el pueblo paraguayo. Es bien sabido que en el Paraguay prácticamente no se dispone de bibliotecas públicas a las cuales no solo los estudiantes puedan acudir, sino la ciudadanía en general. Pues como bien señalan los “libreros”, en nuestro país el libro no es un artículo de primera necesidad.

Con los altos niveles de pobreza y desigualdad, en las familias las prioridades de subsistencia apenas se pueden cumplir con una buena alimentación o que los niños acudan a una escuela pública, generalmente pobre y con descomunales carencias de infraestructura, en las que pensar en una biblioteca es una utopía, tanto como que el techo no se derrumbe sobre los escolares.

Los libros y la lectura son elementos fundamentales de la educación, y como bien sabemos, la educación es uno de los pilares del desarrollo. Esta reflexión nos lleva al dato que deberían tener presentes todos los políticos y funcionarios públicos de este país, grabados en su memoria, para recordarlo a diario. Un dato de Unicef señalaba que 8 de cada 10 hogares de Paraguay no cuentan con libros; y además está el brutal informe PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCD): 7 de cada 10 alumnos paraguayos no comprenden lo que leen.

Esta es la realidad que debería interpelar a la clase política paraguaya, así como también a cada Ministro de Educación de los últimos 80 años. Estos datos son la comprobación de un fracaso. Urge que destinen todos los recursos posibles a la educación. No hablamos de mochilas transparentes, sino asegurar la infraestructura de las escuelas pobres, asegurar la merienda escolar, apoyar la formación de los maestros y profesores, crear bibliotecas en las comunidades no solo como apoyo escolar, sino para el acceso de toda la población a los libros y la lectura. Solamente de esta manera podremos ser un país de lectores, que los niños y jóvenes comprendan lo que leen, y estén capacitados también para comprender el mundo en el que viven.

El semiólogo y filósofo, Umberto Eco, hablaba de la memoria vegetal del libro, y que a través de ellos vivimos muchas vidas. El gran desafío de formar lectores debe iniciar en la edad temprana y debe asociarse el conocimiento con el placer y la alegría; en tiempos de una predominante cultura audiovisual, redes sociales y noticias falsas podrán desarrollar su sentido crítico, pues, el libro es prioritario para formar individuos que con un desarrollo intelectual y cultural puedan contribuir al desarrollo del país, pero además puedan fortalecer habilidades tan necesarias como la imaginación, la tolerancia y la empatía.