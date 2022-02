El Decano al ruedo, se viene el Legendario y es necesario cambiar la imagen

Este miércoles en el Defensores y en horario inapropiado para nuestro país será el cotejo revancha, donde a Olimpia le alcanzará un empate para avanzar y de ser así su adversario será Atlético Nacional de Colombia, un rival muy superior al que mide el Decano en estos momentos. Julio Cáceres habrá hecho una revisión de lo expuesto afuera analizando a profundidad lo exhibido y en especial, la falta de contundencia así como una solidez mayor en la zona media (siente la ausencia de Richard Ortiz). Sin embargo, debemos reiterar que el conjunto incaico es poco para la medición que cambiará radicalmente cuando enfrente a un contrincante de mayor categoría. Falta retoque en el equipo franjeado y eso no será fácil, puesto que no tiene un conductor de juego. Voluntad sobra, eso está visto, pero no es suficiente para llenar todas las expectativas, es prioritario ver a Olimpia con una mayor riqueza futbolística y que transmita a la vez la confianza requerida en este tipo de eventos. Ya hay mucho trauma por las eliminaciones anteriores, ese es un capítulo aún no superado en los últimos años. A pocos días En breve tiempo, Guaraní será el segundo representante en dar la cara en el marco internacional. El 23 de febrero en Belo Horizonte chocará ante el América Mineiro que está en mitad de tabla en su campeonato estadual y cuenta en su plantel con Raúl Cáceres. Está claro que al Legendario le falta más competencia para afianzarse en esta contienda. El partido de hoy ante Sol de América servirá para que Jubero calibre su momento, tras una discreta presentación ante Guaireña en el primer encuentro del certamen doméstico. Un detalle a ser considerado es la función que debe desarrollar José Ariel Núñez, quien luciera alto en el 12 y que ahora con un nuevo formato habría que ver si mantiene su nivel tan apreciado en la temporada pasada. Otro aspecto y como estamos en el orden individual es la respuesta del colombiano Vásquez en la portería, quien tiene alta responsabilidad de sustituir al polémico Servio que fuera de su acto de indisciplina que derivó en su separación, fue figura determinante en la campaña del Aborigen. De aquí en más la revisión tendría que ser permanente y la autocrítica a la orden del día. Sacudió el mercado La semana que se fue la acaparó Cerro, debido a la presencia de Moreno Martins, quien en las redes sociales se despedía de Cruzeiro y la directiva aguardaba para anunciarlo oficialmente. Entre el mediodía de su llegada del jueves pasado y la presentación en sociedad renació nuevamente la ilusión de lograr la tan anhelada Libertadores. A eso hizo hincapié el artillero por iniciativa propia, sabiendo que para el pueblo azulgrana ese es su principal objetivo, tantas veces frustrado. Su carta credencial es más que atrayente arrancando en el 2003 en casa con Oriente Petrolero, pasando por Vitoria y Cruzeiro de Brasil, luego por el Shakhtar Donetsk de Ucrania, el Werder Bremen de Alemania, Wigan de Inglaterra, así como otros equipos como Gremio, Flamengo y el fútbol de China, hoy siendo además el goleador absoluto de las clasificatorias a Qatar. Con el boliviano ya prácticamente está cerrado el cupo que derivó en un gran esfuerzo económico si se parte desde la contratación de Jean, del mediocampista Piris Da Motta y ahora el celebrado atacante. Bien se sabe que también se incorporaron más jugadores para el 2022. El entusiasmo en Barrio Obrero está a la vista y como se hizo público todas las contrataciones tuvieron el visto bueno de Arce, quien participó activamente de las conversaciones preliminares. Rezagado En el último ránking FIFA, Paraguay bajó al puesto 50 como consecuencia de los magros resultados. Otros como Ecuador y Uruguay escalaron a ubicaciones más privilegiadas y tal como se veía venir, Brasil se mantiene en segunda posición mundial y Argentina saltó a la cuarta plaza. Aquí los cinco primeros: Bélgica, Brasil, Francia, Argentina e Inglaterra. En un apartado citemos al resto de Sudamérica: Uruguay 16, Colombia 19, Perú 22, Chile 26, Ecuador 44, Paraguay 50, Venezuela 58 y Bolivia 76. Esto no es otra cosa que compadecerse de la misma tabla de las clasificatorias. Nuestro país solo por encima de las selecciones vinotinto y del altiplano, que junto a la Albirroja, quedaron fuera de la cita cumbre. Irrefutable por donde se lo mire. Argentina pide cambio Medios argentinos publican que la AFA solicitó a la FIFA cambio de fecha para el choque ante Venezuela, asignado para el 24 de marzo, corriéndose para el otro día. Su argumento se basa en el manifiesto por distintos organismos vinculados a la lucha por los derechos humanos en conmemoración al Día Nacional de la Memoria por la Justicia y la Verdad, en que se recuerda a las víctimas de la dictadura militar argentina. Por otra parte, Uruguay podría enfrentar a Perú, el 24 de marzo, en el Centenario con capacidad plena, a través de un pedido a su Ministerio de Salud. De ser así, será la primera vez que los charrúas jueguen de local a estadio lleno en estas eliminatorias.