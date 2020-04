El coronavirus “nos desafía a un compromiso entre salud y economía”

–Se propone la inmunidad de rebaño. Usted, ¿cree que es factible atendiendo la situación de la escasa disponibilidad de camas de terapia?

–El problema de la enfermedad Covid-19 es que no existe una solución ideal, nos falta una vacuna o tratamiento eficaz. El 80% de las personas infectadas van a pasar de manera asintomática o con muy pocos síntomas, pero el 20% restante va a necesitar acudir a los centros asistenciales. Esta enfermedad nos desafía a encontrar un compromiso entre salud y economía. El Paraguay no puede seguir paralizado o cerrado al mundo por meses o años, hasta que se encuentre la vacuna o el tratamiento eficaz. Tenemos un porcentaje alto de economía informal. Es un país que no tiene los recursos para asistir económicamente a su población. Ni siquiera los países de primer mundo tienen la capacidad de paralizar su actividad económica por mucho tiempo, esperando encontrar las soluciones citadas. En algún momento el virus tendrá que circular en Paraguay. La medida de cuarentena que tomó el Gobierno fue para preparar los hospitales, formar al personal de salud y una vez preparados se debería liberar (la cuarentena) por tandas, la famosa palabra de flexibilización. Una flexibilización en función de los factores de riesgo de la población, no estoy diciendo que tenemos que salir y que la gente se tiene que morir. La temática de flexibilización del Gobierno me parece acertada, eso no significa que se tiene que liberar y que se quede 100% abierto.

–¿La cuarentena está dando resultados?

–Sí, y los números lo confirman, no tuvimos el daño que tuvieron nuestros vecinos. Nuestra tasa de mortalidad en terapia intensiva es muy alta, pero la cantidad global de muertos es baja. La mortalidad en terapia mejorará con el volumen de pacientes.

–¿Cree usted que estamos preparados contra el Covid-19?

–Nunca estaremos totalmente preparados, en mi juventud hice deporte de alta competición (remo) y si hacemos un paralelismo te puedo decir que para un atleta que va a competir en una olimpiada, la preparación es prácticamente toda su carrera deportiva, en el caso del manejo de Covid-19 sería prácticamente lo mismo. El virus empezó a circular a partir de diciembre, Paraguay se encontraba ya con un déficit de camas en terapia intensiva con respecto a la cantidad total de habitantes, por ende decirte que estaremos 100% preparados es utópico. La medicina paraguaya irá adquiriendo preparación y experiencia en el manejo de esta enfermedad con el tiempo, tal cual ocurre actualmente con el dengue. Hay dos realidades que debemos tener presente, el virus va a circular fácilmente hasta que haya vacuna o tratamiento eficaz o hasta que al menos 60% de la población se haya enfermado. Cuando el 60% de la población se haya enfermado, la circulación del virus estará comprometida, para dar un ejemplo: En una reunión de 10 personas, 6 ya fueron infectadas, y una tiene el virus, ese solo puede afectar a las personas que no tuvieron contacto con el virus, por ende la posibilidad de transmitir es más baja. Esta es la noción de inmunidad colectiva.

–¿La escasa disponibilidad de terapia es un golpe del Covid-19 al sistema de salud?

–Yo creo que el problema del coronavirus es global. Golpea a la economía. El país se paraliza. El 5% de las personas irán a terapia intensiva, de las personas que ingresan en terapia intensiva el porcentaje de fallecidos es muy alto. La pregunta es saber si la persona que entró en terapia intensiva tenía que entrar porque los cuidados de terapia le iban a permitir salir de esa situación, o si entró porque había lugar nomás, que no es lo mismo.

–¿Quiénes son los que deben o pueden ingresar a cuidados intensivos?

–Realizar la selección de los pacientes en base a los criterios de ingreso forma parte de las competencias de los intensivistas. Nosotros, los que hacemos terapia intensiva sabemos a qué órganos podemos darle soporte, por cuánto tiempo van a poder aguantar y en cuánto tiempo tendría que haber una mejoría de esos órganos, para decir que el soporte temporal que se le da en terapia intensiva permitirá una mejoría y que ese paciente saldrá vivo. Si hay una gran cantidad de órganos que están fallados, por más que hagamos un soporte no vamos a poder revertir la falla de los órganos y el paciente va a fallecer. Esos pacientes no deberían ingresar en terapia porque los tratamientos serán fútiles.

–En estos casos, ¿se habla de elegir quién entra o no?

–Hay situaciones extremas como pasó en Italia, pero eso es lo que queremos evitar en Paraguay. No queremos que el sistema de salud desborde. En Italia, a pesar de estar desbordada, la selección de los pacientes fue respetando los criterios de ingreso. El intensivista debe evaluar al paciente y preguntarse si los cuidados intensivos serán benéficos para ese paciente. Es una situación difícil pero forma parte del trabajo cotidiano. Covid-19 o no, el intensivista todos los días evalúa la pertinencia de admitir o no un paciente en terapia. Debemos evitar el encarnizamiento. Aunque está mal dicho que se tiene que elegir, en realidad lo que se hace es una evaluación de la persona que va a tener beneficios en la terapia. En realidad, no se tiene que elegir, se hace lo que se tiene que hacer.

–¿Cuál es el papel que juega el intensivista para decir quién va o no a terapia?

–Eso toca un punto muy sensible qué es la ética. El intensivista es un profesional que está siempre peleando una batalla contra la muerte porque nuestra profesión es asistir órganos vitales en falla. Debemos evaluar si nuestros cuidados cambiarán la evolución de la enfermedad. Existen situaciones en la cuales nuestros cuidados solo aportarán sufrimiento a nuestros pacientes sin beneficios en calidad ni en cantidad de vida. Cuando nos encontramos en esta situación debemos evitar que los sentimientos confundan la racionalidad. Si creemos que un pequeño margen de error pudiera existir, debemos tomar la decisión favoreciendo al paciente. Hay situaciones en las cuales sabemos que hagamos lo que hagamos la terapia no brindará beneficios al paciente. Estar en terapia intensiva como paciente es un calvario. Lo que le hacemos a los pacientes en terapia no son procedimientos sin dolor. En terapia intensiva se sufre física y sicológicamente. Existe una patología que se llama estrés postraumático cuya prevalencia es muy alta en los pacientes que salen de terapia. Lo que nosotros tratamos de elegir, es ese sufrimiento que va a pasar la persona si justifica o no. Eso nos pone en una situación, en una línea muy delgada que se llama encarnizamiento terapéutico. Esta decisión no es individual, el intensivista tiene un gran peso, pero siempre es colegial y consensuada con la familia.

–¿En qué momento un enfermo con Covid-19 requiere terapia?

–Un paciente con coronavirus va a necesitar ingresar a terapia intensiva cuando tenga falla de pulmón, el corazón y el riñón. El coronavirus afecta estos tres órganos vitales. El intensivista tiene que evaluar al paciente, qué edad tiene, qué falla tiene, con qué medicación está, si tiene otra enfermedad, el estado nutricional. Vamos a explicarle a la persona lo que vamos a realizarle, si está de acuerdo, explicarle por qué y cuál va a ser la evolución. Lo que no hay que nunca es imponerle al paciente nuestra voluntad pero si es nuestra obligación de comunicar de manera transparente.

–El dolor en terapia, ¿es por el tratamiento o el estado grave de los pacientes?

–Por un lado es a causa de la gravedad de la enfermedad, pero también y en gran parte a las medidas de soporte que se les hace. El paciente se siente mal ya luego por su estado y encima están encamados, eso causa dolor en todo el cuerpo. El hecho de ponerle un tubo en la tráquea causa dolor y generalmente no solo se les pone un tubo en la tráquea, se realizan punciones para quitar muestras de sangre, se les inmoviliza, se insertan sondas nasogástrica y vesical, además de catéteres. Es una especialidad muy técnica y los gestos que realizamos son agresivos, pero sabemos que esas agresiones son para soportar los órganos en falla, a fin de quitarlo de esa situación. Todo lo que hacemos en terapia intensiva es tratar de comprar tiempo para que los órganos se vayan curando.

–¿Hay pocos intensivistas en el país?

–En Paraguay tenemos un déficit de camas de terapia con respecto a la cantidad de personas. En la especialidad de terapia intensiva hay muy pocas personas, creo que hay 194 certificados en la Sociedad Paraguaya de Medicina Critica y Cuidados Intensivos, y de los que están trabajando activamente solo 150. La terapia intensiva plantea también un problema de forma de trabajo. El principal empleador de intensivistas es el Ministerio de Salud y el IPS. Entonces, es una actividad más del sistema público, es una especialidad atractiva científicamente, pero mal remunerada. Es una especialidad que impone un sistema de guardia y el desgaste que conlleva no estar en la casa y las patologías que pueda tener ese profesional relacionado a ese estilo de vida.

-¿Una persona que ingresa a terapia es por mucho tiempo?

–Es un mito que ingresa por mucho tiempo. Hay algo lógico y sencillo, cuánto más órganos el paciente tiene en falla, tiene más riesgos de fallecer con o sin terapia intensiva. Si el paciente tiene poca falla de órganos, tiene una estadía promedio corta. Un paciente que ingresa por Covid-19 a terapia va a usar los recursos en promedio entre tres semanas o hasta un mes y medio. Esa es una cifra que tenemos que tener en cuenta para el monitoreo durante la cuarentena, a fin de poder tomar la decisión de saber cuándo parar y volver a entrar a nuestras casas. La ocupación en terapia intensiva tiene un rol primordial, porque si están todas ocupadas, van a estar ocupadas fácilmente durante un mes.

–¿Un enfermo en terapia está despierto o duerme?

–Que el paciente esté dormido en terapia espero se transforme en una imagen de museo. El paciente dormido, que no responde y todo el mundo está al lado de la cama. Hoy en la terapia hay situaciones que justifican que el paciente esté profundamente dormido. Actualmente, en la terapia no tienen que estar profundamente dormidos, hay que favorecer el sueño pero por sobre todo hay que hacer que el paciente no tenga dolor. Hay enfermedades que justifican que estén muy dormidos y realizamos coma medicamentoso y en algunos estadios de la enfermedad por Covid-19 este puede ser el caso pero no la generalidad. En general, no tienen que estar dormidos.

–¿Pacientes con Covid-19 tienen que estar dormidos?

–Los pacientes con Covid-19 que entran en terapia tienen diferentes niveles de gravedad. Pueden entrar por falla cardiovascular y necesitan monitoreo esencialmente para detectar y tratar arritmias.

Pueden ingresar por falla respiratoria y necesitar asistencia ventilatoria y son estos pacientes que en general necesitan estar dormidos si su requerimiento en oxígeno es elevado.

Además, de estar dormidos, si requieren mucho oxígeno en asistencia ventilatoria estos pacientes inclusive necesitarán una medicación que impedirá que sus músculos funcionen.