El contralor acusa a la Fiscalía de impedir auditoría a Comuna de CDE

El contralor general de la República, José Enrique García, por segunda vez se constituyó ayer en la Municipalidad de Ciudad del Este, en el marco de una auditoría que está llevando a cabo el organismo a su cargo al ejercicio 2018. Se reunió con la interventora Carolina Llanes, a fin de que esta facilite el acceso a los documentos requeridos por los auditores.

Dijo que están los equipos de trabajo en varias direcciones y que le refirieron que gran parte de las documentaciones se encuentran fuera de la Municipalidad “en un curioso procedimiento de la Fiscalía, que investiga conductas personales de la intendenta Sandra McLeod y del senador Javier Zacarías Irún”.

Explicó que se ha hecho con el comiso de documentaciones vinculadas a la actividad institucional del Municipio. “Ahora nos enteramos además que esa documentación llevada no ha sido deslacrada hasta el día de hoy y que desde el mes de setiembre duerme en algún cajón de la Fiscalía, impidiendo el trabajo auditor de la Contraloría General de la República (CGR)”, denunció.

El contralor señaló que le llama la atención esta noticia. “Es curioso que en un procedimiento, que investiga conductas personales, exista un comiso de particular, relacionado con papelería institucional, y más me llama la atención que habiéndose llevado en setiembre, resulta que ahora no está deslacrado aún, no hay imputación, no hay desestimación o un procedimiento que sea consecuencia de una actividad tan importante como llevar documentación que tiene que ver con el ejercicio en curso”, añadió.

PALO EN LA RUEDA. Empero, adelantó que van a trabajar positivamente, teniendo en cuenta que hay 150 instituciones del Estado que plantearon inconstitucionalidad para evitar ser controladas. “Frente a la dificultad no queremos tirar una bomba”, indicó.

Anunció que van a apelar al diálogo, que es lo que están haciendo con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y que harán lo mismo con la Fiscalía General del Estado, “porque de verdad creemos que se trata de palo en la rueda en el sentido de que la documentación no está donde tiene que estar y, por consecuencia, no se puede realizar la auditoría”.

Comentó que durante la reunión con la interventora y los directores de la Comuna le dijeron que la Fiscalía llevó los originales y que no dejó copia, con lo cual, asegura, hay un incumplimiento de la ley de organización administrativa financiera del Estado. “Se llevaron los originales y eso aporta mayor gravedad al hecho. Imagínense si esos documentos desaparecen, entonces nunca más se va a tener referencia de lo actuado en cuestiones que involucran el uso de recursos públicos”, alertó García.

Insistió en que se buscará la forma de acortar el camino para acceder a las documentaciones, que son indispensables para la realización del trabajo auditor. “El resto de la documentación del 2018 obra parcialmente en los registros, archivos y oficinas de la Municipalidad”, reveló.

Otro de los temas abordados con la interventora tiene que ver con el ejercicio fiscal del año 2017, actualmente en examen en el Tribunal de Cuentas, pero sin conclusión.

La tercera cuestión tiene que ver con la instrucción que ya se impartió verbalmente, en la visita anterior, para que todos los funcionarios de la Municipalidad pongan a disposición de los auditores de la Contraloría la documentación que se requiera en el desarrollo de su labor de auditoría y control.

“Eso nos va a permitir obtener un posicionamiento y dictamen que está vinculado con lo que exige la Constitución Nacional”, subrayó.