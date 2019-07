El consumo paraguayo se traslada a zonas de frontera, según el BCP

Por este motivo, recalcó que no porque los supermercados no vendan no exista consumo. Recordó que en el cálculo del consumo privado incluyen también otros rubros como ventas de prendas de vestir, transporte, comunicaciones y educación, además de los alimentos, que no están precisamente dentro de la oferta de los supermercados.

“Nosotros hacemos una imputación de todo aquello que ingresa por frontera. El supermercado puede no vender, pero no significa que no se consuma; no se consume en supermercados, pero se consume en frontera, esa variable también incorpora esas imputaciones, ese cálculo de lo que representa el ingreso de productos de frontera, de manera informal”, expresó el ejecutivo.

Reconoció que esta incidencia de las compras en las zonas fronterizas es ahora menos evidente de lo que fue entre 2012 y 2014, pues en aquel entonces Argentina tenía un tipo de cambio oficial y numerosos subsidios a productos. “Hoy, el precio en Argentina es mucho más libre, si bien hay un concepto de precios cuidados, no tienen la receptividad que tenían en el periodo del anterior gobierno”, agregó.

Mientras que el BCP reporta una retracción de apenas 0,1% del consumo privado en el primer trimestre del 2019, el titular de la Capasu dijo que el consumo cayó 2% a 5% en el primer semestre del año, respecto al mismo periodo del 2018, como parte del escenario de desaceleración económica.