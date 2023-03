El Consorcio JGL Casatua es galardonado por su proyecto Casa M

Casa M ha obtenido los siguientes reconocimientos: Best Apartment/Condominium for Paraguay with Casa M, Architecture Multiple Residence for Paraguay with Casa M, Residential Development 20+Units for Paraguay with Casa M, cabe destacar que en todos ellos la puntuación fue de 5 estrellas. Esta calificación es dada a los proyectos que dentro de su categoría alcanzan la excelencia, solo los que llegan a 5 estrellas son nominados a los premios regionales. Casa M con más de 40 proyectos con la misma calificación de 5 estrellas y se alzó con el premio Best Apartment/Condominium of America.

El objetivo de estos premios es reconocer la excelencia y mantener altos estándares en la industria inmobiliaria en todo el mundo.

el proyecto. Casa M es la propuesta más completa de Asunción para el comprador exigente. Un edificio a puro lujo, para pocos, donde la elegancia y el buen diseño se reflejan en cada rincón.

Pensado para el habitante contemporáneo, cuenta con la última tecnología, confortables amenities y la posibilidad de vivir una vida sustentable. Cada unidad cuenta con su palier privado y su propia terraza. Casa M trae un nuevo modo de vivir. Son solo 18 departamentos y 2 penthouses, con terrazas propias en una ubicación inmejorable, a pasos del Shopping del Sol (Narciso R. Colmán esquina Herib Campos Cervera).

El Consorcio formado por las empresas Jiménez Gana y Lima & Casatua, ha logrado combinar los valores, las virtudes y la trayectoria de ambas compañías.

El Consorcio es una desarrolladora inmobiliaria que definitivamente llegó para crecer y quedarse.