El concejal herido “está vivo de milagro” y se recupera

El concejal municipal de la localidad de Jesús “está vivo de milagro”, nos confiaba el comisario principal Matildo Palacios, quien ingresó por espacio de media hora a la sala 7 del Hospital de IPS de esta ciudad, donde se encuentra internada la víctima.

“Es poco lo que podemos informar por disposición del Ministerio Público, estamos investigando y se podrían producir nuevas detenciones”, manifestó el policía.

A pedido de la víctima, logramos ingresar a su sala de internación, donde Vázquez se recupera de una herida de 15 centímetros que le rodea el cuello, pero no pudimos conversar, porque el personal de blanco nos invitó a abandonar el lugar, ya que –según explicaron– está prohibido el acceso para la prensa. Nos pidieron que aguardáramos fuera, que el médico de guardia iba a informar sobre su estado.

En las dos horas siguientes, ni el médico ni el informe se presentaron, hasta dudamos sobre la existencia del médico en cuestión. De las pocas palabras que llegamos a cruzar con el edil, el mismo confirmó que no se trató de un robo. “Estamos hablando normalmente como dos horas y de repente me juega con la mano hacia el cuello; sentí un ardor y enseguida sangre por todos lados. Nunca supe ni vi que tenía un cuchillo, no se llevó nada, me hirió y se fue”, nos relató la víctima.

El principal sospechoso del intento de homicidio es Édgar Manuel Espínola (18).