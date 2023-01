El colmo: Empresarios del Transporte piden “garantías” para mejorar servicio

Pero no cree que ese incremento sea muy sustancial. “Hoy la gente viene en un automóvil entre cuatro pasajeros y se dividen los gastos. Del mismo modo se van a dividir los gastos del estacionamiento y la comodidad sigue siendo diferente”, señaló.

La renovación de la flota de buses se vio ralentizada –dice– por la pandemia y en Cetrapam acusan al Estado de no ofrecer “reglas claras”, ni contar con proyectos para el mejoramiento del servicio desde la autoridad de aplicación, el Viceministerio del Transporte.

“La autoridad de aplicación lo único que hace es generar multas con un criterio de recaudación, no de prevención y mucho menos de mejoramiento del servicio”, disparó.

“Hoy no se puede hacer el ejercicio de la inversión acelerada en el transporte público porque no existen garantías jurídicas, no hay proyectos de transporte, tampoco objetivos claros de mejoramiento del transporte dentro de la autoridad de aplicación. Entonces, es un poco parar la pelota y mirar qué es lo que se viene, a ver qué deciden hacer”, manifestó con respecto a la postura de transportistas frente a los cambios que se avecinan.

En efecto, el Estado como ente regulador del servicio, debería poner sobre la mesa las distintas estrategias para el mejoramiento del transporte.

“Si la misma autoridad no tiene un proyecto ¿en qué va a mejorar? En nada”, protestó y a renglón seguido enumeró: “Hay que empezar a hablar de carriles exclusivos, integración tarifaria, renovación de la flota y comenzar a construir la plataforma para la migración a la electromovilidad”.

Esos son los temas, dice, que tienen que estar en la agenda “y no solo generar resoluciones que solo producen multas, cuyo producto no sabemos dónde va a parar”.

Tanto el viceministro del Transporte, Ing. Víctor Sánchez, como el director de Proyectos del Viceministerio, Ing. Juan José Rolón, no respondieron a los llamados ni consultas remitidas desde ÚH.

“Falta previsibilidad en el pago de los subsidios por el servicio de transporte y eso no da garantías de inversiones a corto, mediano y largo plazo”, aportó Esteban Dávalos, titular de la Única Central de Empresario del Transporte (Ucetrama).

TODO IGUAL. Los buses diferenciales, con aire acondicionado, se implementaron en 2014 y su arribo masivo se produjo un año después. Tenían una garantía de siete años. Hoy, a nueve años y con la inminente aplicación del sistema tarifado de estacionamiento en capital se prevé que aumente la demanda del transporte. Pero la gran parte de los buses que se ofrece a la ciudadanía no reúne condiciones mínimas de calidad.

Desde Cetrapam, señalan que la pandemia redujo la prestación del servicio y la cantidad de pasajeros. Y produjo una migración hacia otros sistemas de movilidad.

Ruiz Díaz reconoce que “existen falencias” en el servicio que se deben corregir.

“Estamos en proceso de recuperación, en el que inclusive recién estamos recuperando el caudal de pasajeros que ha subido 20% después de la pandemia: hay 30% de desaparecidos que ha comprado una moto o van en Uber o Bolt y de esos estimamos que 10% ya no regresa como usuario del transporte”, remató.



ESPACIO PELEADO PARA ESTACIONAR



Hoy no se puede hacer el ejercicio de la inversión acelerada en el transporte público porque no existen garantías jurídicas.

César Ruiz Díaz,

presidente de Cetrapam.



1.677

unidades de buses cuenta el sistema metropolitano de transporte, de los cuales 817 son diferenciales.



1.300

buses aproximadamente tienen la inspección técnica vehicular (ITV) al día y están preparados para operar.