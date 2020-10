El Clausura arranca en El Nido y Para Uno el viernes 16

El viernes 16 de octubre arranca la fecha 1, entre General Díaz y San Lorenzo, en El Nido, estadio Adrián Jara de Luque, desde las 18:30; en segundo turno, Olimpia vs. Nacional, a las 20:15, en el Tigo Manuel Ferreira. El sábado 17, Sol de América vs. Guaraní, en el Luis Giagni, a las 18:30 y Guaireña, en el Parque del Guairá, recibirá a Libertad, desde las 20:15. En el cierre de la 1ª fecha, el domingo 18, en primer turno, River se verá ante el 12 de Octubre, en los Jardines del Kelito, a las 18:30, y finaliza la jornada el campeón Cerro Porteño, en La Nueva Olla ante Luqueño, a las 20:15.

Por la fecha 2. El viernes 23, 12 de Octubre vs. Gral. Díaz, en el Luis Salinas,a las 19:30. El sábado 24, Luqueño vs. River, en el Feliciano Cáceres, a las 18:30; Guaireña vs. Olimpia, en el Parque, a las 20:30.

El domingo 25, San Lorenzo vs. Nacional, en el Gunther Vogel, 18:30; Libertad vs. Sol de América, en el Nicolás Leoz, 20:30. Cierran la fecha 2, el lunes 26, Guaraní vs. Cerro, en el Rogelio S. Livieres, a las 19:30.

Por otra parte, el Tribunal Disciplinario resolvió las sanciones a los jugadores expulsados en la última fecha del Apertura, Iván Cazal, de Sol, y Sergio Otálvaro, de Olimpia, recibieron dos partidos de suspensión.