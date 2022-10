El clásico será el domingo 16

Este será el sexto compromiso entre ambos equipos en el año. De los cinco anteriores (tres por el torneo local y dos por Copa Libertadores), se registraron tres victorias de Olimpia, un empate y un triunfo de Cerro. El último clásico en Barrio Obrero fue con victoria franjeada por 1-0 por la fase de grupos de la Libertadores. Ese mismo día domingo 16 se medirán en el estadio Arsenio Erico, Nacional y Guaraní.

La fecha 17 arrancará el viernes 14 de octubre a las 19:00 entre 12 de Octubre vs. Guaireña en el estadio Luis Salinas de Itauguá. El sábado 15 se enfrentarán Resistencia vs. Tacuary y General Caballero vs. Sportivo Ameliano. El lunes 17 de octubre cerrarán la fecha Sol de América vs. Libertad en Villa Elisa (ver infografía). Por otro lado, la fecha 16 empieza mañana con dos partidos resaltando el juego de Ameliano vs. Olimpia, quedando el plato fuerte de la fecha para el día lunes entre Nacional y Cerro Porteño, el duelo entre los punteros del campeonato. Esta fecha terminará el miércoles 12 con dos juegos y uno de regularización (ver infos).