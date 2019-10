Finalmente el superclásico de España, entre Barcelona vs. Real Madrid quedará para el miércoles 18 de diciembre, este juego debía disputarse el 26 de octubre pero por los conflictos en Catalunya, decidieron posponerlo.

Mientras la fecha 9 de la Liga Española continúa hoy con 4 juegos: Eibar vs. Barcelona (8.00), Atlético Madrid vs. Valencia (11.00), Getafe vs. Leganés (13.30) y Mallorca vs. Real Madrid (16.00).