El clan Zacarías, otro grupo que es investigado por la presión ciudadana

Dos meses fue el tiempo necesario para la caída del poderoso senador, hoy ex parlamentario, Óscar González Daher, quien en el pasado había eludido todo tipo de investigaciones, escudado en sus fueros. Ahora, otro peso pesado del coloradismo está en la mira, desde mediados del mes pasado, pero aún no se dio imputación alguna.

Se trata del clan Zacarías Irún que se encuentra actualmente bajo la lupa del Ministerio Público debido, en gran parte, a la presión ciudadana del grupo de escrachadores, quienes meten presión a las distintas investigaciones a políticos por corrupción que lleva en adelante la Fiscalía.

El senador colorado Javier Zacarías Irún como su esposa, Sandra McLeod de Zacarías, intendenta de Ciudad del Este, están siendo investigados por el fiscal Leonardi Guerrero por una denuncia realizada por la esposa del senador Paraguayo Cubas, Yolanda Paredes.

La denuncia es por enriquecimiento ilícito en la función pública, asociación criminal y lavado de dinero, donde existen serias sospechas de negociados con 17 empresas que serían de fachada, y que habrían servido para desangrar al país, mediante contratos amañados, tanto con la Gobernación de Alto Paraná, como con la intendencia de Ciudad del Este.

En el marco de la investigación, el pasado jueves se realizaron varias allanamientos a inmuebles propiedad del matrimonio, ubicados en Asunción, Lambaré y Ciudad del Este. El viernes prosiguieron con más allanamientos.

Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía no presentó imputación alguna contra los indagados, y menos el pedido de desafuero para el senador.

McLeod sí sufrió un revés con la aprobación, por parte de la Junta Municipal de Ciudad del Éste, del pedido de intervención de la Comuna.

en dos meses. El otro sonado caso es el del ex senador colorado Óscar González Daher, quien se encuentra recluido en la Agrupación Especializada junto a su hijo, Óscar González Chaves.

Ambos están investigados por el fiscal anticorrupción René Fernández por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.

En menos de dos meses, OGD renuncio a su bancada en la Cámara Alta, fue imputado y fue puesto en prisión. Su renuncia se dio debido a la presión ciudadana, que se autoconvocó por 22 días consecutivos a las manifestaciones frente a la casa del político, en Luque.

Los escraches iniciaron el 7 de agosto, mientras que la renuncia fue presentada por González Daher el 29 de ese mismo mes.

El 23 de agosto el agente anticorrupción Rene Fernández allanó la vivienda de OGC en Luque, buscando una empresa de la esposa del ex congresista. En ese entonces, González Daher aún contaba con fueros, con lo que evitó que la diligencia culmine.

La alerta la dio la Seprelad ante un movimiento de grandes cantidades de dinero de la firma inombiliaria Príncipe di Savoia SA. González Daher y su hijo fueron imputados el 24 de setiembre y están con prisión preventiva.

Príncipe di Savoia SA. saltó al tapete en el 2010, cuando ÚH destapó el esquema de evasión de más de 65 propiedades de OGD en Luque.

No temen a la investigación, sí a la Fiscalía

Sobre su investigación, el senador colorado Javier Zacarías Irún aseguró que no permitirá que la Fiscalía cometa una injusticia en la investigación que se realiza a raíz de una denuncia por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal. Afirmó que está a disposición del Ministerio Público y que junto con su esposa Sandra McLeod, intendenta de Ciudad del Este, no tienen nada que esconder.

Entretanto, la esposa del senador aseguró que no le teme a la verdad, pero sí a la mentira.McLeod sostuvo que no hay documentos comprometedores, pero igual aseguró que se van a defender. Además se quejó de los escrachadores. “Hay un poco de impunidad para la gente que está actuando con mucho vandalismo”, indicó.